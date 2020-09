La Doce colgó sus banderas para el partido de esta noche: ¿mensaje para Riquelme?

La barra de Boca, denominada Jugador número 12, tuvo acceso al estadio la Bombonera. Por eso, un grupo ingresó esta mañana y desplegó sus banderas en la segunda bandeja de la popular que da espaldas a la Casa Amarilla, en donde dice presente en cada partido.

Sin dudas que la situación no pasó desapercibida por el Mundo Boca y los demás. Porque a la hora de las elecciones este grupo jugó a favor del ex presidente Daniel Angelici y eso hizo pensar que iba a perder un poco de terreno durante el mandato de Juan Román Riquelme. ¿O acaso no dio la orden para que los muchachos pudiesen entrar a la cancha? Sin dudas, uno de los temas la jornada.

Inicialmente la Conmebol no estaba de acuerdo con el ingreso de banderas tipo "telón", por eso tuvo que intervenir el jefe de seguridad de la entidad sudamericana, Gustavo Morelli, quién terminó aceptando que se modificara el protocolo. De inmediato 10 barras ingresaron a colgar sus banderas. El nexo habría sido el subsecretario de seguridad de la Ciudad, Juan Pablo Sassano. Y otras 100 más se sumaron más tarde. Todas las banderas fueron revisadas oportunamente.

Lo concreto es que el Xeneize jugará esta noche desde las 21:30 su primer partido como local luego de la cuarentena y tendrá todo el color de antes. Algo similar sucedió cuando Defensa y Justicia disputó su partido por la Copa Libertadores, pero en esa oportunidad se vieron banderas de barrios y agrupaciones. En este caso será de barras. Cuando lo hizo Racing hace dos semanas no hubo banderas en el Cilindro.

El mencionado Sassano le dijo al sitio Infobae: "Todos saben lo que uno piensa de la barra pero mientras cumplan las normas y estén autorizados por el club, nosotros no podemos impedirles mostrarlas”.

También el club tomó partido y decidió utilizar una tribuna del estadio para decorarlo con los colores azules y amarillos. En ese sentido desplegó "trapos" verticales desde lo alto de la platea de palcos formando la bandera oficial.

Y en la tribuna popular que da espaldas al Riachuelo, agrupaciones y barriadas que tienen el visto bueno de La Doce, también pudieron ingresar para poner sus banderas, también con el acuerdo de la dirigencia que presiden Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.