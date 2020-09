Lázaro Báez pidió ser querellante en la causa por espionaje ilegal

El detenido empresario Lázaro Báez pidió ayer ser querellante en la causa por presunto espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora al sostener que el dueño de “Austral Construcciones” fue una de las víctimas de las maniobras.

En la investigación a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge “surgen elementos suficientes” para “arribar a la conclusión de que los mismos tendrían relación directa” con Báez, sostuvo su abogado Juan Martín Villanueva.

La defensa del empresario procesado en causas por presunto lavado de dinero e ilícitos en la obra pública sostuvo que las maniobras de espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo le causaron “un perjuicio real y tangible”, según el escrito.

Báez “ha sido víctima de un espionaje ilegal y paraestatal, de la interrupción ilegal de sus comunicaciones de personales, de la violación al derecho a la confidencialidad de sus conversaciones con todos sus abogados particulares por parte de quienes hoy se encuentran imputados y/o procesados”, agregó.

En la causa están imputados los ex directores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex funcionarios y ex agentes de inteligencia.

Todos ellos fueron convocados a una ampliación de sus declaraciones indagatorias desde esta semana.

NEGATIVA

Por otra parte, el abogado y ex espía Facundo Melo se negó ayer a responder preguntas en el inicio de una nueva ronda de indagatorias de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El ex agente de la AFI aprovechó la audiencia para denunciar supuestas irregularidades en el peritaje de su teléfono celular y en el comienzo de la causa inspirado en la confesión del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, lo había citado a ampliar su indagatoria a instancias de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona que lo imputaron por participar de al menos ocho maniobras de inteligencia ilegal entre las que se encuentra el supuesto espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Melo, junto a otros ex agentes, está acusado de haber participado también en el espionaje contra el diputado Waldo Wolff, los ex diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, los dirigentes sindicales Pablo y Hugo Moyano, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli y el empresario Salvatore Pica y su pareja Florencia Macri, hermana del ex presidente.

A pesar de no haber querido responder sobre ninguno de estos hechos, Melo hizo una breve exposición en la que sostuvo que era “trucha” la declaración del narcotraficante que lo involucró en un supuesto atentado y que en su paso por la AFI solo se dedicó a cumplir órdenes que, creía, no tenían ninguna apariencia de ser contrarias a la ley.