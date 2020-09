Hospitales de campaña con poca ocupación: en Provincia sólo 1.667 personas cobraron los $500 por internarse

Los hospitales de campaña no resultaron demasiado útiles en la provincia de Buenos Aires y no hubo explicación al respecto. En el inicio de la pandemia se montaron en las principales ciudades pero ahora, seis meses después, casi que no fueron utilizados pese a la demanda de los hospitales públicos y privado. Y al anuncio de Axel Kiciloff de pagar un bono de 500 pesos por día a quien se interne allí.

Durante los casi seis meses de pandemia sólo se ocupó un 3% de la totalidad de camas, de las 16.213 que se montaron en 210 centros de atención en 44 municipios. En total fueron 510 las personas que fueron internadas, todos pacientes leves que no tenían la posibilidad de hacer el aislamiento en sus domicilios.

Según un informe publicado por medios nacionales, hasta la fecha el gobierno provincial liquidó a sólo 1.667 personas, lo que significa 4.226.600 pesos, a un promedio de 5 días por cada uno.

Extraoficialmente algunos funcionarios expresaron que no hubo necesidad de habilitarlos porque en ningún momento el sistema colapsó ni estuvo cerca de eso, pese a los anuncios de diferentes hospitales. En la Provincia hay 23.900 camas disponibles para pacientes leves y la ocupación no superó ni la mitad.

"Muchas personas desistieron de internarse porque tenían miedo de perder sus hogares. El problema de la ocupación ilegal de tierras y casas desencadenó en todo esto", contó un director de un centro médico de la Región.

Tecnópolis fue el principal centro montado, justo enfrente de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se lanzó el programa “Acompañar”, en el cual Kiciloff se comprometió a pagar hasta 7.500 pesos a los pacientes que se internen hasta 15 días para curarse del coronavirus.

Otro complejo de peso fue el Vicente López, en la zona norte del GBA, donde habilitaron más de 2.000 espacios y alcanzó a cobijar un máximo de 476 personas.

En La Plata hubo hospitales de campaña en la República de los Niños, el Centro de Fomento Los Hornos, la sede de Gimnasia y el estadio de Estudiantes. También se habilitó el hospital de Suteba y en la Región funcionaron centros móviles en la universidad tecnológica en Berisso y en Punta Lara.

En ese sentido, se informó hace unos días que el Hospital de Campaña que se había instalado en el predio del nuevo estadio “Uno” de Estudiantes de La Plata y que contaba con capacidad para 250 pacientes de complejidad media y que no fue necesario utilizar fue desarmado este sábado.

El centro asistencial comenzó a montarse a fines de marzo tras un acuerdo de cooperación entre la comuna y el club, y ahora se procedió a desmontar ante la cercanía de la vuelta del fútbol, aunque no hay una fecha confirmada.