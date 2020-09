El sueño se hizo realidad: Dana ya tiene su pileta para rehabilitarse

“Nadie hizo algo así por Dana”, resalta Isabel, su mamá, mientras cuenta que la pileta que le regalaron los fabricantes de Placer Urbano ya está en el fondo de su casa, en Los Hornos, hecho que movilizó a los familiares, a los vecinos y a los platenses en general. El sueño, esta vez, se hizo realidad.

Luego de más de 12 horas de trabajo pudo ser colocada. En la mañana del sábado cinco operarios de la empresa llegaron para los trabajos de alisado del terreno y efectuaron el pozo, donde más tarde colocó la pileta. Ella vio todo a través de una ventana.

Pero no fue todo tan sencillo. En el camino el camión que la trasladaba pinchó una rueda, fue demorado al ingreso a la Ciudad y luego, a las 17:30, los trabajadores que la trajeron tuvieron que pasarla por arriba de un techo a dos aguas que fue, según contaron los padres de la niña platense, una odisea. “No te puedo explicar la cara de mi hija cuando vio la pileta, porque hasta entonces estuvo lo más resguardada posible dentro de casa”.

Todo comenzó hace tres meses, cuando la familia se inscribió en un sorteo por el Día del Padre para poder tener una pileta, que Dana necesita para realizar su rehabilitación diaria. Ella sufre una discapacidad motriz de nacimiento y el agua es el principal recurso para mejorar su estado general. Ahora, para colmo, culpa del coronavirus todas las piletas están cerradas. Y se quedó sin ese recurso básico.

Dana cumplió 13 años y tiene una discapacidad. Sufre síndrome de West y para estimular sus músculos es imprescindible que realice terapia y rehabilitación en el agua. “Siempre fue a diferentes lugares, pero nuestro sueño fue poder tener una pileta en casa: por costos, hoy algo imposible para la familia”, contó su mamá.

Entonces, enterados del sorteo, decidieron anotarse. Al principio la suerte no les dio la mano y la ganadora resultó una familia de Campana. Pero de inmediato se comunicó Sebastián Oviedo Silva, el dueño de la empresa y les dio la noticia que no imaginaban ni cerca: que les iba a regalar la pileta y se haría cargo del traslado y gastos de colocación.

“Ese mismo día él y su esposa Justina Blaiotta hicieron una videollamada conmigo y mi hija. Nos confesaron que estaban deseosos que ganáramos porque habían leído la historia en Facebook. Que lo lamentaron tanto que decidieron entregárnosla igual”, recordó, emocionada.

“¿Por qué ella y no otra persona? No sé... -se emociona y tarda unos segundos en continuar el dueño de la empresa que tiene sede en General Rodríguez- cuando nos enteramos de la historia con mi señora no dudamos en entregarle la pileta y que pueda disfrutarla. Estas cosas, como las de Sebastián Galleguillo me conmueven”, cuenta Oviedo Silva haciendo referencia al nadador hipoacúsico que conocieron por una historia que salió en EL DIA.

Galleguillo se entrenaba para competir en diferentes torneos especiales pero la cuarentena le jugó una mala pasada. Entonces sus padres, con esfuerzo y tremendo corazón le fabricaron una pileta de manera casera y la techaron. Desde hace unos meses tiene una mejor, y calefaccionada.

“Ahora no, pero en un futuro nosotros también queremos ver si podemos ponerle agua caliente, para que la pueda usar todo el año. La semana que viene nos instalan la bomba y Sebastián Oviedo nos contó de algunas manera de adaptarla. Veremos. Ahora estamos felices, emocionados y agradecidos. La cara de mi hija lo dijo todo”, siguió el relato telefónica la mamá, que confesó que el sábado fue un día de emociones fuertes.

Isabel recordó que su hija llegó a tener hasta 60 convulsiones por día. “Ahora no las tiene pero le quedaron secuelas. Y sufre una cardiopatía congénita. Por eso desde bebé hace hidroterapia, la necesita para estimular sus músculos y que no se le achiquen. Ahora con una pileta en casa podría tener a su profesor acá y vendrá bárbaro para seguir con su rutina. No damos más de felicidad”.

Este síndrome es un trastorno poco frecuente caracterizado por la asociación de espasmos axiales en salvas, retraso psicomotor y un patrón de EEG interictal hipsarrítmico. Es el tipo más frecuente de encefalopatía epiléptica. Puede ocurrir en niños por lo demás sanos y en niños con un desarrollo cognitivo anómalo. Dana es una de ellas.

La familia, además de mamá Isabel Sucarelliy Dana se completa con papá Carlos Rey, empleado del hospital Español y Camila, la mayor de las hermanas, de 23 años. “Estamos todos muy felices. Después de todo lo que pasamos es una bendición”.

“Mi hija es el pilar de esta familia. Pasó de todo. En total tuvo ocho operaciones, dos de corazón cuando era una beba, una de cadera, en sus pies, de aductores, de vista y de las rodillas. Y ahora estamos peleando con el IOMA para que nos entreguen una nueva silla de ruedas. Por eso, después de tantas cosas una buena, nadie se lo merece más que ella, después de todo lo que pasó espero que la disfrute”.