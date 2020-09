Policías reclaman en la quinta de Olivos y en el interior bonaerense suenan cada vez más sirenas

Se viven horas de extrema tensión en el conflicto que tiene como protagonistas al Gobierno de Axel Kicillof y a la Policía Bonaerense. Tanto nuestra ciudad como Berisso y Ensenada fueron escenario desde el martes de fuertes protestas que, con el correr de las horas, se fue ampliando a distintos distritos de la Provincia y que se extiende por el interior. Además, este mediodía un importante grupo de policías llevaron el reclamo a la puerta de la quinta de Olivos, en un claro mensaje al Presidente para que interceda.

Además de nuestra región, los reclamos con patrulleros haciendo sonar kas bocinas se pudieron advertir en Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. También en Avellaneda, Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Asimismo se reportaron protestas callejeras en municipios de la costa como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata y Necochea. Mientras que Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos fueron otras de las localidades que se sumaron a la movida inédita de la fuerza policial.

LEA TAMBIÉN La Provincia le dio un fuerte respaldo a Berni en medio de las inéditas protestas

En diálogo con radio La Red esta mañana el líder del sindicato policial SIPOBA, Nicolás Masi, sostuvo que “nosotros quisimos canalizar el reclamo, pero la Corte no nos dio el aval para la formación sindical, que es la solución elegante de todo este tema: una organización que pueda tener el diálogo abierto con el Gobierno de turno”. Y agregó que ”hace 30 días que venimos insistiendo, pero la mejor manera para evitar los conflictos es con una organización gremial; inclusive con comisiones internas, que son una forma de autodepuración”.

Además, Masi manifestó que “si se anuncia un porcentaje de aumento lógico y razonable, la situación se puede calmar. El oficial de policía de la Ciudad gana 60 mil pesos y acá 39 mil”.

LEA TAMBIÉN Berni encabeza reunión clave mientras las protestas de policías no aflojan: adelantarían propuesta salarial

Por otro lado, el defensor policial Luis Tonil lanzó duras críticas al ministro de Seguridad Sergio Berni, a quien le recriminó que “no escucha el reclamo” de los uniformados y sobre el conflicto agregó: “Se llegó a una situación totalmente indeseable”. En tanto dijo que “ayer ya se tuvo que haber solucionado todo el conflicto. Si quiere, Berni puede solucionar el conflicto en dos horas (...) Nos tiene que firmar el aumento de sueldo y también una amnistía, en la que se comprometa a no sancionar a los compañeros que marchan. El ministro dice que no tiene un interlocutor para solucionar el conflicto, no lo está buscando, parece”.

“El Gobierno sueña con la política, pero nosotros estamos hablando de política de carácter institucional. Hablan de política partidaria, pero nosotros queremos una institución que funcione”, sostuvo al respecto. Por último disparó: “Si hay gente mal paga, sin dormir, sobrecargada de servicios y encimas amenazados, ¿qué seguridad quieren?”.