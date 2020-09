"Este ministro es una vergüenza, no quiere hablar con nosotros, queremos que venga el gobernador"

La reunión en el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía, ubicado en Autopista Richieri y Camino de Cintura, Puente 12, sin el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y con un funcionario de segunda línea finalizó y la tensión va en aumento ya que los representantes de los uniformados que participaron indicaron que no les dieron ninguna respuesta al reclamo y ya no reconocen a Berni como un interlocutor válido.

"Pedimos que el gobernador nos dé una respuesta al petitorio que presentamos hace 48 horas", señaló Ricardo Galeano, uno de los oficiales retirados que participó de la reunión.

Visiblemente molesto, Galeano indicó calificó de "una vergüenza" lo que fue el encuentro ya que "no hubo una negociación". "Este ministro es una vergüenza. Ya no queremos al ministro, porque Berni no quiere venir, no quiere hablar con nosotros. Queremos que venga el gobernador", afirmó.

Galeano, junto a un capitán retirado que fue parte del Grupo Halcón, fueron los que oficiaron de voceros de la protesta en ese sector de La Matanza y también los que participaron de la reunión con funcionarios provinciales. "Estamos en la misma situación que hace 48 horas. Nos dijeron que estaban viendo (el petitorio con 14 puntos que presentaron), pero no nos dieron ninguna respuesta. Nos vamos a quedar y no nos vamos a ir de acá", completó Galeano, quien afirmó que "lo que más queremos es que haya una solución y un anuncio así podemos volver con nuestras familias que hace 48 horas no vemos".