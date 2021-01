El Pincha busca recibir a Zielinski con un triunfo

Estudiantes busca ponerle punto final a la Copa Diego Armando Maradona, en la que ha estado muy lejos de las expectativas, con una sonrisa en su estadio.

Y es que a partir de las 21.30, el equipo que dirige interinamente Pablo Quatrocchi, y que aguarda la llegada de Ricardo Zielinski, se estará midiendo con Central Córdoba de Santiago del Estero por la quinta y última fecha de la Zona Complementación B.

Con televisación codificada de la señal TNT Sports y la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, Jorge Broggi será el encargado de impartir justicia entre un local que no ha podido obtener los tres puntos en su casa en todo el certamen, y un visitante que sólo lo ha conseguido en una oportunidad, cuando venció a Defensa y Justicia 3 a 2, en Florencio Varela.

tres bajas de último momento

De cara al cierre de la Copa, en el que Estudiantes buscaba un triunfo antes de la llegada de Ricardo Zielinski, ya desvinculado de Atlético Tucumán, Pablo Quatrocchi parecía tener todo definido, pero el último ensayo Pincha arrojó tres bajas con las que no podrá contar el ex defensor albirrojo.

Según el parte médico brindado por la institución ayer a la tarde, Ángel González, Nicolás Pasquini y Federico González no podrán estar ante el Ferroviario.

El ex Godoy Cruz presentó un “cuadro gastrointestinal”, mientras que el ex Lanús arrojó una “distensión muscular en isquiotibial de la pierna izquierda”, en tanto que el delantero ex Tigre amaneció con un “cólico renal”, por lo que “se le indicó reposo deportivo”.

De esta manera, Quatrocchi perdió a tres jugadores que aparecían con posibilidades concretas de titularidad.

Así, ante este panorama, el Flaco afrontaría su último partido en este nuevo interinato con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; David Ayala; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García y Mauro Díaz; y Leandro Díaz.

tobio se metió en la lista de concentrados por primera vez

Tras la práctica de ayer, en la que se apuntó a los detalles de pelota parada, el cuerpo técnico saliente dio a conocer la lista de concentrados con una novedad que se preveía después de lo dicho por Agustín Alayes entre semana.

Finalmente, y por primera vez desde su llegada al Club en el último mercado de pases, Fernando Tobio formará parte de la delegación para sumar, si así lo decide Pablo Quatrocchi, algunos minutos de fútbol formal.

El resto de los nombres propios que estarán junto al DT interino esperando por su oportunidad ante el Ferroviario, serán: Jerónimo Pourtau como alternativa de Andújar; Nicolás Bazzana y Facundo Mura, pensando en la defensa; Iván Gómez, Andrés Ayala, Bautista Kociubinski, Franco Sivetti y Esteban Obregón como variantes en el mediocampo; y Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio y Carlo Lattanzio como posibilidades para sumar al ataque.