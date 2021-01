Diego Maradona Jr.: "Esta semana Morla va a rendir cuentas"

Diego Maradona Jr.aseguró en las últimas horas que el abogado Matías Morla "esta semana va a rendir cuentas" en la causa por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre del año pasado.

Si bien dijo que no quiere "generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven", indicó: "Esperaré la rendición de cuentas. No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo".

Y añadió: "Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor Luis Enrique Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él".