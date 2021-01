¿Lo sabías? Curiosidades de la cinta métrica: el uso del borde dentado y la punta agujereada

La cinta métrica es una herramienta que utilizamos cuando debemos reparar algo de nuestra casa, o colgar un cuadro. Y la usamos muchas veces sin tener conocimiento que algunas de sus partes pueden ayudarnos y mucho a la hora de las mediciones.

Como todo objeto tiene sus secretos y por eso los descubrimos para que cuando lo uses lo hagas con total conocimiento de todas sus funciones. Y que además lo hagas de forma correcta.

¿Nunca te preguntaste por qué tienen esa punta metálica tan característica? Son varias las razones. La terminación en forma de L no sólo sirve para para poder medir sin necesidad de que otra persona nos ayude. En esta nota de contamos todas sus funciones.

La punta dentada tiene una explicación. Muchas veces ocurre que estás midiendo para marcar una zona y que lo que vas a poner o colgar te quede en la altura deseada. Si tu metro tiene dientes de sierra solo tendrás que apretar un poco y marcarás la pared sin necesidad de un lápiz. Una forma muy cómoda y práctica.

El agujero que tiene la punta también posee una función específica. En este caso está pensado para poder fijar la cinta a la cabeza de un tornillo o clavo y así poder medir con exactitud precisa.

Pero ahí no acaban sus usos. Esa parte parece que siempre está floja o que se mueve y no se trata de un defecto. Si se mide apoyando el gancho contra la pared o un mueble vas a obtener la medida correcta que cuenta con el grosor del gancho. Ahora bien, si medís utilizando el gancho para sujetar la cinta métrica ya no vas a estar midiendo incluyendo el grosor del gancho de acero pero el gancho se va a mover para corregir la medida, es decir, para compensarla. Por eso también el primer centímetro suele ser más corto que los otros.

Mirá este video y descubrí todo lo que te contamos: