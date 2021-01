VIDEO .- Apareció "La Petisa", la mujer que revolucionó las redes tras el testimonio de su hijo sobre el aborto

Una de las últimas perlitas que nos dejó el 2020 fue "La Petisa", la mujer que se volvió viral por el testimonio de su hijo en la previa de la sanción de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora se conoció su cara gracias a un video, en tono de broma, que grabó para Tik Tok.

Todo comenzó el 29 de diciembre a la tarde, cuando un hombre -que luego se supo que era un pastor evangélico llamado Adrián Aquino- habló en un móvil de televisión y dio sus argumentos de por qué estaba en contra de la legalización del aborto.

En dicha nota contó una anécdota personal, en donde su madre -La Petisa- le confesó que hubiese abortado a tres de sus diez hijos. El video rápidamente dio vueltas por las redes sociales y se convirtió en viral, produciéndose además una catarata de memes.

Necesito estar en esa cena de Año Nuevo, la petisa es mi idola

pic.twitter.com/0UG7A1wk6x — Melu💛 (@Melubelen09) December 30, 2020

Tras el "boom", Adrián Aquino decidió usar su cuenta de Tik Tok para mostrar el rostro de su madre: en el mismo se ve como ella, en chiste, lo golpea y le recrimina lo que dijo en la televisión.

Luego, en diálogo con La Nación, el pastor aclaró: "Después de lo que dije y los memes que explotaron en todo el país, no me enojé, me preocupé por mis hijos. Me sacaron de contexto. Opté por dar de baja mis redes sociales y las de mi iglesia, no quería que sacaran fotos o información de mi intimidad".