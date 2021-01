Los Simpson, unos adelantados: volvieron a predecir otro hecho histórico

Los creadores de Los Simpsons siguen dando de qué hablar, pero no por algún capítulo exitoso, sino por sus predicciones. Primero anticiparon la presidencia de Donald Trump, y en ese mismo episodio se da un dato clave que, hasta ahora, era desconocido: Kamala Harris vicepresidenta de Estados Unidos.

Las primeras imágenes de la asunción de Joe Biden en el Capitolio llevaron a los fanáticos a recordar el episodio “Bart to the Future”, emitido en el año 2000. Allí Lisa sucede a Trump y pasa a ser la primera mujer presidenta de EE UU. Si bien Harris no ocupa ese cargo, lo que más llamó la atención fue la vestimenta: la hija de Homero y Marge, en ese capítulo, tenía el mismo traje violeta que Kamala eligió para esta ceremonia. ¡Y hasta usaron el mismo collar de perlas y los pendientes!.

Las redes sociales se llenaron de mensajes. “Kamala Harris es realmente Lisa Simpson y estoy a favor de ello”, dijo un usuario de Twitter con una imagen que las comparaba. Otro escribió: “Kamala Harris me recuerda a Lisa Simpson... casi el mismo traje”, señaló otro. “¿Cómo sabemos que Kamala Harris no acaba de copiar a Los Simpson?”.