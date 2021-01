La pasión por narrar lo cotidiano

Natalia Ginzburg nació en Italia en 1916 y atravesó el siglo XX con pasión y compromiso; desde su escritura, su trabajo como editora o sus días como diputada, fue protagonista de su tiempo histórico porque supo combinar la capacidad de creación con su potencia como militante antifascista y esos roles, sumados a los de esposa, madre, amiga y abuela confluyen en la biografía que escribió su traductora al alemán Maja Pflug.

Editado por Siglo XXI, el trabajo de la alemana sobre la vida de la autora de “Léxico familiar” se puede leer en castellano por la tarea de traducción de Gabriela Adamo, quien sostuvo que lo que más la sorprendió al hacer este trabajo fue “cómo esta mujer vivió y encarnó un siglo entero porque nació antes de la guerra” y murió cuando ella era adulta entonces le genera “esa sensación de lejanía y cercanía a la vez, esa sensación de haber vivido otra era pero también haber llegado hasta ésta por el enorme arco histórico que abarcó”.

“Eso fue lo que hace súper interesante la lectura de este libro, este corto o largo siglo XX del que hablaba Hobsbawm está muy a la vista y muy explicado a través de la vida de una persona extraordinaria”, relata la editora y traductora acerca de Natalia Levi, la autora de novelas y ensayos que se desempeñó como una de las permanentes y centrales editoras del reconocido sello italiano Einaudi y que tomó el apellido de su primer marido Leone Ginzburg.

Con fotos de los lugares en los que vivió en Turín, Roma o Londres, de su familia, con sus hijos, nietos o en momentos de reconocimiento público y también con testimonios de la protagonista, “Natalia Ginzburg, audazmente tímida” logra trazar un perfil de las distintas dimensiones de una autora que se hizo un lugar en el mundo cultural y político de su tiempo a fuerza de pasión y compromiso por la lectura y la vida, que para ella iban al mismo ritmo.

“Cuando el miedo dura mucho, se transforma. Se vuelve valentía, no: acostumbramiento. Eso. En definitiva, cuando uno tuvo demasiado miedo, no es que todavía lo tiene. O enloquece, o se mata, o no lo tiene más”, dijo después de que su marido Leone haya sido encontrado muerto en su celda la prisión romana de Regina Coeli, luego de haber sido apresado y torturado durante meses por los nazis en febrero de 1944.

Escritora, ensayista, traductora, editora, dramaturga, Natalia Ginzburg (1916-1991) decía que “hay dos peligros que amenazan al que escribe: el de ser demasiado bueno y tolerante consigo mismo, y el de menospreciarse” por eso le daba tanta importancia a tener dos o tres interlocutores y en este libro, su biógrafa logra evidenciar esa red de lectores que formó durante su vida.