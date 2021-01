Estudiantes de odontología reclaman que habiliten las prácticas para poder recibirse

Estudiantes de la carrera de odontología de la UNLP se movilizarán el próximo lunes por las calles de La Plata bajo el lema "queremos recibirnos" en reclamo a la reanudación de las prácticas de residentes.

"Necesitamos tener las prácticas del último año para poder recibirnos y no nos están dando una solución. Tendríamos que arrancar el 1° de febrero y nos avisaron por una historia de Instagram que se postergan para el 15 de febrero. El lunes 1 de febrero vamos a marchar al Rectorado para pedir una solución y poder cursar", manifestó una de las alumnas involucradas.

"Tuvimos la posibilidad de realizar las cursadas del quinto año en forma virtual, pero aún estamos pendientes de poder realizar las prácticas para poder recibirnos. Luego de varios meses y a una semana de poder finalmente retomar, el centro de estudiantes informa a través de una historia de Instagram informando que se retrasa el regreso a la espera de la autorización de los ministerios de Salud y Educación", agregó una compañera.

"El tema es que nos tienen con idas y vueltas desde octubre. Una semana te dan toda la organización de la vuelta, a la otra te dicen que no, dejan trascender que esperarán las vacunas, o que se vuelve con test y ahora esta storie de Instagram", reclama.

A su vez, en distintas expresiones en conjunto de grupos de alumnos, resaltan que "la facultad nos manifiesta que tiene todo preparado y que tiene todos los protocolos listos para volver".

Y sostienen que "la facultad de odontología es un hospital escuela necesitamos, las prácticas para recibirnos y necesitamos respeto hacia los alumnos por que el costo que manejamos en la carrera es muy alto y muchos no somos de La Plata. No solamente es el título, es el sacrificio, es el dinero, sumado al cansancio que arrastramos desde hace un año. Exigimos de que si no tienen cervezas aunque sea nos brinden respeto".

Una alumna que cursaba su último año de la carrera relató su situación particular: "El 2020 hubiera sido el último año de cursada y me recibiría en diciembre, pero no pudo ser. Nadie aprobó los protocolos para que podamos volver y atender, desde agosto del año pasado que estamos pidiendo una solución. Somos miles de estudiantes que necesitamos terminar la carrera para poder trabajar y rendir residencia. Nadie nos escucha".

Desde el Centro de Estudiantes que conduce MOI (Movimiento Odontológico Independiente) manifestaron que "como centro de estudiantes reiteramos nuestro pedido al ministerio de Salud y al ministerio de Educación con respecto a la aprobación de los protocolos para poder dar inicio a la actividad clínica. Los alumnos necesitan estar en las clínicas".