La Provincia extendería hasta las 2 el horario nocturno si bajan los casos

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer que si continúa la baja en los casos positivos de coronavirus podría extenderse hasta las 2 el horario de las actividades nocturnas, a la vez que ratificó que el 1 de marzo volverá la “presencialidad cuidada y gradual” a las escuelas de la provincia bajo protocolos sanitarios.

Tras un encuentro que mantuvo en la ciudad balnearia de Villa Gesell con intendentes para analizar la situación epidemiológica por el coronavirus, el gobernador dijo además que, tras haber sido vacunado contra el coronavirus, se realizó un análisis de anticuerpos y registró “índices altísimos de protección”.

En una conferencia de prensa brindada al terminar la reunión, el ministro de Salud Daniel Gollan aseguró que las medidas adoptadas para frenar el aumento de contagios de coronavirus “están dando resultados”, y sostuvo que se registró “un descenso progresivo” de casos nuevos.

“Se detuvo el crecimiento abrupto que teníamos tan preocupante, y comenzamos un período de descenso”, aseguró el ministro.

Kicillof aseguró que “hace dos semanas se logró revertir” el crecimiento de casos registrado desde principios de diciembre, a partir de las restricciones aplicadas, y destacó “la solidaridad y compresión del pueblo de la provincia”. “En vacaciones, en muchos casos, tomaron la decisión de ser más cuidadosos”, apuntó.

“Después de escuchar la cantidad de voces oportunistas. y a veces tonterías, por haber tomado medidas de cuidados y haber puesto restricciones que afectaron las reuniones y los horarios nocturnos, tenemos un resultado que era el que esperábamos”, dijo.

En ese sentido, anunció: “De continuar la caída de los casos durante la próxima semana, el martes que viene estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de las 1 a las 2 de la madrugada, en línea con el pedido de comerciantes de rubros afectados”.

En cuanto al regreso de las clases presenciales, el gobernador dijo: “Lo que vamos a hacer es aplicar el plan de la Provincia. No es una medida marketinera, menos todavía electoral, sorpresiva, intempestiva. Nuestro plan está aprobado por el Gobierno nacional, presentado en tiempo y forma, discutido con todos los actores educativos”.

CONTRA LARRETA

Al dar a conocer algunos detalles del regreso de los chicos al aula y apuntó contra la Ciudad y la oposición. “Prefiero ser serio y no demagógico para hablar a no se sabe quién”, lanzó. “El día 17 de febrero, como ocurre todos los años, se va iniciar un período donde vamos a trabajar con aquellos que perdieron de manera especial el vínculo. O sea que con aquellos que no tuvieron suficiente intensidad en el contacto con nuestro sistema educativo, vamos a estar retomando algunas formas de presencialidad para poder trabajar con los que se quedaron atrás”, precisó.

Explicó además que el 1 de marzo volverá la presencialidad “en toda la provincia, con particularidades”, entre las que enumeró el uso de tapabocas, el cuidado de la ventilación, el distanciamiento y la limpieza.

“Si están pegados unos con otros los chicos, evidentemente se va a contagiar”, dijo, y agregó que “asegurar el distanciamiento obliga a que no se pueda tener la misma frecuencia”.

“No podemos poner la misma cantidad de chicos en un aula que poníamos antes. Eso hace que tengamos que hacer un esquema, donde durante las cuatro horas no venga la misma cantidad de chicos”, señaló.