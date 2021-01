Carna: “le tengo mucho respeto a la pandemia”

Después de un año extra complicado, en el que sin pudor se atreve a contar que fue su mujer la que con su negocio bancó la olla familiar, Jorge Carna Crivelli vuelve al escenario en una nueva normalidad que ya desde el inicio le planteó un desafío pandémico con un estreno que debió postergarse por el contagio de uno de sus compañeros de “Los 4 fantásticos del humor”, el espectáculo humorístico con el que desde el 5 de enero estará haciendo temporada en Mar del Plata.

El histórico teatro Atlas será anfitrión de la propuesta con la que Carna compartirá las tablas por primera vez con tres colegas y referentes de las risas como lo son Alfredo Silva, Alacrán y Diego Pérez, quien fue diagnosticado con COVID-19 días atrás, lo que obligó al equipo a aislarse de manera preventiva aunque ninguno presentó síntomas.

Con la producción de Darío Arellano (”Tres tristes tigres del Trece”, “Proyecto Casino”, “Agrandaditos” en la tevé; en teatro ha producido Midachi, “Camino negro”, “Por qué será que nos queremos tanto”, “Dadyman”, “Confesiones de mujeres de 30”, entre otras obras), “Los 4 fantásticos del humor” ofrecerán funciones de martes a domingo a las 21 y 23 con un show que pretende dejar los problemas de la puerta para afuera.

Dueño de un sobrenombre distintivo que le pusieron sus compañeros de rugby del Champagnat (“primero fue ‘carnicero’, después ‘carnaza’ y terminó siendo lo que es”), Carna dejó la ovalada por una lesión y en los noventa entró casi sin querer en el mundo de la televisión siendo parte de un programa en el cable.

De la mano de Becerra, aprendió el oficio de actor y productor en la televisión abierta. Trabajó en el ciclo “Rebelde sin pausa”, con Roberto Pettinato y fue productor de Víctor Hugo Morales y Gonzalo Bonadeo.

Luego le llegó una oferta que marcó su carrera: sumarse como humorista a “VideoMatch”, como uno de los históricos laderos de Marcelo Tinelli, con quien lleva trabajando más de veinte años.

En paralelo, participó de los elencos de grandes espectáculos humorísticos como “Taxi”, “Bossi Big Bang Show”, “Chorros” y, más recientemente, “Mi Mujer se llama Mauricio”.

Ahora está listo para volver a hacer lo que mejor sabe hacer, reír, después de un largo parate que, confiesa en diálogo con EL DIA, no fue fácil.

-¿Cómo viviste este año de encierro y parate por la pandemia?

-Fue un año realmente raro. Durante mucho tiempo la pasé mal, pensando por dónde tenía que ir, cómo tenía que solucionar mi situación económica. Mi mujer me dio una gran mano. Ella vende unas bebidas nutricionales peruanas, que no tienen químicos, le va muy bien con eso y este año se puso mucho las pilas y fue la que, como decimos nosotros, paró la olla. Recién empecé a laburar en los últimos meses, haciendo radio con Diego Pérez, después hicimos autoteatro. Hice un par de cosas pero los pagos fueron un poco retrasados. Fue muy complicado para mí. Recién los últimos dos meses mejoré un poco pero me salvó que mi mujer fue la que pudo laburar durante todo este 2020.

-¿Cuál fue el desafío de volver al escenario en este presente pandémico?

-Más que un desafío, fue una necesidad. Cuando armamos el equipo (con Diego, Alacrán y Silva), sabía que eran los jugadores indicados, sé la calidad de personas que son. Son buena gente, sencillos, no son complicados. Así que era ponerse a trabajar, era armar algo. No nos costó decidirnos. El reto era que ninguno se contagiara. Nos pasó con Diego Pérez pero, bueno, ya lo superamos.

-¿Cómo vivieron la situación del contagio de Diego y la postergación del estreno?

-Fue un cachetazo que no me lo esperaba. Estábamos siendo prolijos pero pasó... Me entristeció porque estábamos a horas del estreno. Pero ahora estamos mentalizados en el 8 de enero. Ya pasamos la hoja y estamos pensando en el verano, en romperla y cuidarnos.

-¿Seguís siendo riguroso con los cuidados? ¿Tenés miedo de contagiarte?

-Yo me cuido, sé que en algunas cosas puedo patinar pero no hago comidas en mi casa, ni cosas que puedan aumentar los riesgos de contagio. Más que miedo, le tengo mucho respeto a la pandemia. Por mi cabeza pasan sobre todo la gente que trabaja en salud, que ellos están arriesgando la vida y si yo me mando una cagada también los estoy arriesgando a ellos. Eso es lo que más me preocupa.

-¿Cuáles son las expectativas para esta temporada?

-Las expectativas para este verano son cuidarnos y cuidar a la gente. No nos vamos a hacer ricos con esto. La idea es generar algo de plata pero por sobre todas las cosas es volver a estar en contacto con la gente y empezar a hacer teatro. Pasa por ahí.

-¿Qué nos podés contar de “Los 4 fantásticos del humor”?

-Es un show netamente humorístico donde va a haber chistes, sketches, monólogos, sorteos para el público. Es una muy linda producción de Darío Arellano, en un teatro hermoso como el de Carlos Rottemberg, donde han pasado artistas como Nito, Miguel Ángel Cherutti, Carmen Barbieri, Moria Casán, la Coca Sarli, Graciela Borges. La verdad es una lista de gente maravillosa y nosotros tenemos que estar a la altura. Es un espectáculo divertido, que le va a gustar a la gente, también a los chicos. Así que estamos entusiasmados y esperanzados.

-Si fueras espectador, ¿irías a verlo?

-Si fuera espectador iría porque ya la cara de mis tres compañeros me lleva a pensar que me voy a morir de risa. Llevaría a mi familia porque sé que voy a pasar un momento lindo y divertido.

-Después de un 2020 tan complejo, ¿por qué es importante apostar a la risa?

-En un año de tantas pérdidas, de tantos soldados caídos, apostar a la risa es fundamental porque sirve para cargar las pilas, para levantar el ánimo. Que estemos con vida no es poca cosa, al contrario, hay que valorarlo mucho. Está bueno reírse un poco para relajar.

-¿Cuál es tu deseo para este 2021?

-Sin lugar a dudas, mi deseo para este año que comienza es que esto se termine, que la gente pueda salir adelante, que los que han perdido sus laburos lo puedan recuperar. Que estemos con salud y bien todos. Eso es lo fundamental.

Más info • Qué: "Los 4 fantásticos del humor"• Con: Carna Crivelli, Diego Pérez, Alacrán y Alfredo Silva• Cuándo: Desde el 5 de enero, de martes a domingo a las 21 y 23• Dónde: Teatro Atlas, Mar del Plata

