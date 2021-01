Olavarría: ¿qué pasó con las vacunas Sputnik que perdieron la cadena de frío?

En Olavarría se perdieron 400 vacunas rusas por cortar la cadena de frío en el Hospital Oncológico. El hecho es investigado por la Justicia debido a que se presume se trató de un sabotaje. En ese marco, esta mañana habló en el programa radial "Golpe de Suerte" de La Redonda FM 100.3 la senadora provincial de Juntos por el Cambio Lucrecia Hegger, quien representa a 7ma Sección, que incluye a esa localidad.

La funcionaria dio detalles del episodio ocurrido días atrás con las dosis de la Sputnik V en el municipio que tiene como intendente a Ezequiel Galli, del mismo espacio político. "En este momento, hay 400 profesionales de la salud que no fueron vacunados y es una derrota que nadie esperaba. Es lamentable", sostuvo. "No se pueden hacen conjeturas políticas pero yo le preguntaría si el titular de la región sanitaria 9na, quien estuvo a cargo de la distribución de las vacunas, hizo algún cursillo para eso. Es responsable de la región sanitaria y tiene que apoyarse en los intendentes".

Por otro lado dijo que "si me hubiesen hecho responsable de cuidar esas vacunas me hubiese llevado el colchón al lado del freezer para cuidarlas".

Por otro lado, esta mañana también habló el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Dijo sobre la investigación del caso que "hay que ser respetuosos de los tiempos de la Justicia" y afirmó que "las vacunas estaban en un freezer en la temperatura que correspondía". Además manifestó estar "muy preocupado" por la situación y que esperan que no "vuelva a pasar", ya que "perder un lote de vacunas no es buena noticia para nadie". "Llamó la atención que no funcionen las cámaras de seguridad, pero hay que dejar que la Justicia averigüe qué pasó", indicó el funcionario al referirse a la investigación a cargo del fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino.

Ayer, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, denunció el hecho ante la Justicia, mientras que el fiscal Sobrino confirmó que se investiga si el hecho se trató de una "falla eléctrica" o "un atentado". El intendente Galli, por su parte, advirtió también ayer que si fue un sabotaje "habrá que ir hasta las últimas consecuencias" y explicó que al hospital "llegaron 450 dosis, de las cuales se habían aplicado ya 50" y dijo que "las otras 400 vacunas perdieron la cadena de frío por estar a temperatura ambiente". El jefe comunal afirmó que el municipio "no tuvo injerencia" y fue la Región Sanitaria IX quien tuvo participación en el control de las vacunas.