Otra puesta en escena de la “unidad” que no logró ocultar las heridas abiertas

El frío reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Casa Rosada volvió a exponer ayer la necesidad del Frente de Todos de mostrar hacia afuera gestos forzados de unidad como una forma de encarrilar la campaña del oficialismo, rumbo a unas elecciones en las que intentará recuperarse del traspié de las PASO.

Así como la derrota electoral obligó a un cambio de libreto en el contenido de la campaña -el más notorio es la defensa irrestricta de la presencialidad educativa pero también algunas concesiones hacia el campo, como ocurrió en el acto de ayer pese a la ausencia de la Mesa de Enlace-, también forzó una foto conjunta entre las dos principales figuras de la coalición oficial a sólo dos semanas de la ignífuga carta con la que Cristina torció la muñeca del jefe de Estado y parió el nuevo gabinete.

La ex presidenta no visitaba Balcarce 50 desde el velorio de Diego Maradona el último 26 de noviembre. Ese día no hubo frialdad ni dentro ni fuera del palacio de gobierno pero, como en la víspera, la Vice evitó entrevistarse con Alberto Fernández en el despacho presidencial (en verdad, no lo hizo en ninguna de sus visitas desde el 10 de diciembre de 2019). Sí volvió a refugiarse en la oficina del ministro Wado de Pedro (Interior) antes y después de la presentación del proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial.

Con todo, tuvo un gesto hacia el jefe de Estado: compartió con él una breve charla en la antesala del despacho presidencial y luego lo acompañó en el ascensor presidencial hasta el Museo del Bicentenario, al que finalmente ingresaron juntos.

La puesta en escena de la “unidad”, incluyó una foto con sonrisas de los dos protagonistas de “Todos” acompañados por el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro Julián Domínguez (Agroindustria). En paralelo a los discursos, Sergio Massa, la tercera pata de la coalición que estuvo ausente, comenzó a divulgar los contenidos del proyecto a través de su cuenta de Twitter.

Pero con su presencia, la Vice también se mostró “magnánima”. Es que el proyecto presentado ayer devino de los debates del Consejo Económico y Social, que lidera el secretario Gustavo Beliz, uno de los “albertistas” más decididos a “romper” con el kirchnerismo en aquellas horas aciagas que vivió el Frente de Todos. Aunque no intercambiaron miradas, compartieron el mismo espacio.

Cristina no habló durante el acto e intentó concentrarse en los discursos de Domínguez –se divirtió ojeando un folleto sobre un antiguo plan agroindustrial que éste le había entregado- y del Presidente, mirándolos con atención. “No hace falta que todos pensemos igual, cada uno puede tener sus diferencias”, sostuvo, con un tono sorpresivamente bajo, Fernández, en un claro mensaje hacia quien lo propuso como candidato en mayo de 2019.

Al finalizar, ambos posaron para la foto final y saludaron a algunos de los asistentes. Más rápido abandonó el salón la Vice, que regresó al despacho del titular de la cartera política, quien hace 15 días había iniciado la mayor crisis política del oficialismo con su intento de renuncia.

Pese a los gestos, aún el vínculo entre Presidencia e Interior no fluye. Prueba de ello fue el amague que dio la comunicación oficial sobre la presencia de De Pedro en la conferencia previa en la que se anunciaron los protocolos para el regreso del público a las canchas de fútbol. Finalmente no fue de la partida. Empero, tampoco hubo un derroche de energía en ese acto en el que Manzur estuvo acompañado por funcionarios como Aníbal Fernández (Seguridad) y Carla Vizzotti (Salud). Y no sólo porque casi en paralelo el Indec informaba que la pobreza aún alcanza niveles preocupantes, afectando al 40,6% de la población. Es que ya en campaña, el oficialismo parecería no haber terminado su propio debate interno.

Cómo saldará el oficialismo esa paleta de matices que expone sobre el rumbo económico

“Las diferencias las mostramos de cara a la gente. Ahora tenemos que ir para adelante”, fue el sentimiento de una colaboradora de la titular del Senado, presente ayer en el subsuelo de la Casa de Gobierno. Lo que aún no tiene respuesta es cómo saldará el oficialismo esa paleta de matices que expone sobre el rumbo económico. Ayer Martín Guzmán (Economía) se reunió con diputados kirchneristas para consensuar la presentación del Presupuesto. Habrá que esperar a diciembre próximo para saber si aquello resultó otra puesta en escena o bien un trabajo mancomunado en pos de sentar las bases de la ansiada recuperación de la actividad.