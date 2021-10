Agustina Boyezuk, de armadora del vóley de Estudiantes a futura científica

Agustina Boyezuk, una de las jugadoras emblemáticas del vóley de nuestra ciudad determinó poner punto final a su carrera como deportista. A pesar de contar con apenas 28 años, la ex armadora de Estudiantes decidió abocarse de lleno a sus estudios en el área científica del profesorado de Educación Física.

“La verdad que últimamente se me venía complicando mucho el hecho de poder entrenar y complementarlo con mis estudios académicos. Amó el vóley y lo seguiré amando, porque es mi pasión; aunque ya lo tenía decidido cuando me salió la beca para seguir mi carrera en el CONICET”, comenzó diciendo Boyezuk en el diálogo que mantuvo con este medio.

Cuando comenzó, y fue avanzando, en la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata, tras egresar del Liceo “Víctor Mercante”, Boyezuk entendió que no se iba a conformar con ser una simple preparadora física o profesora en un establecimiento educativo, sin menospreciar dicha profesión, sino que estudiando y leyendo descubrió había algo más interesante que era ser parte de la comunidad científica de nuestro país.

Una vez que Agustina se recibió de “Profe” en 2019, comenzó un posgrado en Educación, Género y Sexualidad. “Me anoté y presenté todos los papeles enero en Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y abril se salió la beca -sigue diciendo- lo que por un lado me puso muy feliz, porque era a lo que aspiraba, pero por otra lado sabía que me iba a quitar tiempo para el vóley. Así que avisé a Estudiantes, que mi idea era no continuar jugando para dedicarme de lleno al estudio y a la investigación. Además comencé a dictar una materia en el Instituto Terciario que depende del propio club”.

Aunque, el vóley lo tiene en su ADN, ya que pertenece a una familia ligada al deporte y desde chica siempre se lo inculcaron. Comenzó a practicarlo en Estudiantes cuando apenas tenía 9 años, en el gimnasio del cuarto piso de la vieja sede social de calle 54 con Laura Villa como entrenadora y de ahí empezó a escribir toda su rica historia ligada a esta especialidad que la transformaría en una jugadora símbolo del Pincha.

Boyezuk hizo toda su carrera como jugadora de vóley con la casaca albirroja; aunque tuvo un paso por Universitario. En un momento se sintió “saturada” y bajó a jugar a ARVA, una liga local, donde hay menos exigencias. En 2017 se volvió a incorporar al primer nivel para disputar la Liga Nacional con el conjunto de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Villa María, Córdoba.

Una vez culminada la etapa en el club cordobés, el actual entrenador estudiantil Eduardo Rodríguez la convocó para que vuelva ponerse la rojiblanca con el fin de iniciar un proceso de “reconstrucción” del vóley de Estudiantes y Boyezuk no lo dudó. Estaba de vuelta al pie del cañón para aportar su granito de arena al club de sus amores.

Agustina fue parte del seleccionado argentino femenino, Las Panteras. Además tiene un especial compromiso con la política de género, ya que comenzó a militar en el Centro de Estudiantes del colegio secundario. “Con varias jugadoras de diferentes equipos de vóley creamos el Colectivo Doble Cambio, donde buscamos ser un espacio que no distingue colores, sino unir a los mismos y también revalorizar los valores por medio del diálogo para discutir y avanzar en pos de los derechos de la mujer en el deporte”, recalcó ex armadora albirroja.

En principio, la idea de Boyezuk era retirarse en el primer partido del actual torneo metropolitano de División de Honor, pero en la semana previa sufrió un fuerte esguince de tobillo durante uno de los entrenamientos que la dejó afuera del equipo por varias fechas. “Parece que fue una cosa marcada por el destino o vaya a saber por qué, pero en el encuentro (frente a Vélez, en el gimnasio de UNO) que tengo el alta médica para volver se permitió el ingreso de un porcentaje de público. Fue todo muy emocionante, porque pudo ir mi familia, mis amigos y todos aquellos me vieron crecer en el vóley y para poner la frutilla en el postre fue el primer encuentro televisado de la temporada, que le dio otro colorido particular”, admitió Agustina, que por la proximidad del hecho todavía le cuesta creerlo.

Fue toda una fiesta. La dirigencia la reconoció con una plaqueta por su extensa trayectoria. “A pesar de que dejé de jugar al vóley, cuando me haga un espacio tiempo me voy a acercar, porque en Estudiantes tengo a la mayoría de mis amigas y el club seguirá siendo mi segunda casa”, cerró la charla con este diario Boyezuk visiblemente emocionada.