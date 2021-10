Estrella y Alumni llegan cabeza a cabeza

Una definición no apta para cardíacos. El Apertura de Primera A, de la Liga Amateur Platense, aún no tiene campeón. En la última fecha (15º) del próximo fin de semana se resolverá la historia (o no) entre Estrella y Alumni, ahora con 31 puntos.

Fue una jornada altamente emotiva, donde los dos máximos favoritos al título prolongaron una semana más el suspenso. La Cebra llegaba como único líder y dependía de sí para coronarse. Pero no pudo quebrar a Unidos de Olmos, que en un verdadero partidazo logró dar vuelta la historia para terminar 3-3.

Dubini, Piergiácomi y Oviedo marcaron para Estrella, que llegó a estar dos goles arriba. Sin embargo, el azulgrana alcanzó la paridad a través de Caroccia, Zemaitis y Sosa, de penal.

El Carcelero, por su parte, le ganó por 3-1 a San Lorenzo y aprovechó la igualdad de la Cebra para alcanzar nuevamente la punta del Apertura.

Garay, Sánchez y Godoy, de penal, anotaron los tantos del albirrojo; mientras que Funaro descontó para el Cuervo.

Además, CRISFA 1, Everton 1; ADIP 0, Curuzú 0; Las Malvinas 1, Comunidad Rural 0; Brandsen 2, Alianza 0; CF. Ringuelet 0, Tricolores 0 y Porteño 0, CRIBA 3.

En el arranque del Clausura de la Primera B, la nota de la jornada la dio Iris, que goleó 3-0 a Fomento, el reciente campeón del Apertura, por la llave A. Los demás resultados fueron: ZONA 1: For Ever 1, La Plata FC. 4 y Talleres 3, Argentino (J) 3. Interzonal: San Martín 0, Peñarol 1. ZONA B: Villa Montoro 2, Gonnet 3 y Villa Lenci 3, Romerense 0. Suspendido CC.Tolosano-Independiente por una supuesta agresión al árbitro del Senior.