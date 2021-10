San Carlos solo pudo empatar ante la UAI Urquiza

Villa San Carlos, que sigue de capa caída, debió conformarse ayer con un punto, al igualar 1-1 con la UAI Urquiza, en el Genacio Sálice, de Berisso.

Matías Boungiorno abrió la cuenta para los de Villa Lynch, en el primer tiempo; mientras que Maximiliano Badell estableció la paridad definitiva para el Celeste, que no consigue despegarse de los últimos puestos.

En otro de los resultados de la jornada, J.J. Urquiza 1, Acassuso 1; Fénix 1, San Miguel 2 y Armenio 1, Comunicaciones 1.

Hoy continuará la 13º fecha con los siguientes partidos: A las 15, Argentino (Q) vs. Cañuelas y Defensores Unidos vs. Talleres. Y a las 15:10 (por TyC Sports), Colegiales vs. Deportivo Merlo.