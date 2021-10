El video clip que publicó Messi con la intimidad de la Selección en Ezeiza

Si bien ya se ha hablado bastante sobre el buen clima que reina puertas para adentro de la Selección, en las últimas horas volvieron a quedar demostradas la alegría y buena onda entre los integrantes del plantel, el cuerpo técnico y todos aquellos que rodean al equipo nacional.

En esta semana, la Pulga volvió a revolucionar el mundo virtual con un video clip en el que se transmite la su alegría en los entrenamientos de Ezeiza en el que la albielteste se prepara para el compromiso de mañana por las Eliminatorias.

En el video que subió en sus redes sociales, que combina jugadas, toques, sonrisas e irradia buena onda, suena con la música de Trueno, un cantante, rapero y freestyler argentino.

El tema que se escucha es "Background" y a pleno su estribillo "Escenario' roto' son my background. Parties en el ghetto, on my downtown (town, town). Like B.I.G, y la vida G (yeh, yeh). Siempre con el micrófono carga'o".