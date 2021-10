“Luego de las elecciones vamos a vivir momentos muy difíciles”, dijo Sanz

“Estamos ante una grave dificultad. El escenario electoral muchas veces tapa y pone en un segundo plano lo que va a pasar en el mediano plazo y estamos todos pensando en el 14 de noviembre. Pero hay un Gobierno que no atina a encontrar ninguna respuesta racional a los problemas estructurales que tiene la Argentina y esto conduce a una grave crisis económica y social”. Así se expresó el dirigente radical y ex senador nacional Ernesto Sanz quien ayer visitó la nueva sede del Comité Provincia de la UCR en La Plata.

“Vengo del coloquio de IDEA y podía advertir un discurso del ministro de Economía Guzmán que parecía un discurso de otro ministro de otro país hablando de cuestiones racionales. Pero cuando salía de ahí me encontraba con la novedad de que (el nuevo secretario de Comercio) Feletti ordenaba un congelamiento de precios por 90 días. Esas contradicciones, esas respuestas irracionales a una realidad que exige racionalidad, hace que uno piense que luego del 14 vamos vivir momentos a mi juicio difíciles”, señaló el dirigente mendocino.

RECAMBIO

Para Sanz, el peronismo en el gobierno “nunca estuvo frente a una situación en la cual a los dos años vista de un recambio tuviera una crisis de esta magnitud. No tiene el dinero que en otras ocasiones pudo haber tenido. No hay reservas y no hay respaldo. Y lo que hace falta es mucha racionalidad y mucha capacidad de diálogo que el Gobierno no la tiene. Los ocho empresarios que estuvieron el martes con el Presidente casi le exigieron que el Gobierno se abriera al diálogo y a escuchar. Hasta acá no lo ha hecho. Y frente a este panorama, la oposición tanto en la Provincia como en el país tiene un rol central”.

Al ser consultado respecto de qué posición debería tomar Juntos por el Cambio si es convocada al diálogo como lo sugirió en los últimos días el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Sanz consideró que debería darse en el ámbito parlamentario. “Se debería dar ahí y sin convocatorias especiales, tendría que ocurrir. El ejemplo concreto fue la sesión de Diputados de la semana pasada que fracasó porque el oficialismo no se prestó a dialogar. Recuerdo en 2009 que luego de la derrota electoral de medio término en la Provincia el Gobierno convocó a un diálogo. Fuimos de buena fue y la oposición fue defraudada porque todo lo que el gobierno pretendía era una foto para salir del paso frente a un escenario de derrota. Tampoco a la oposición puede usársela para una foto de un diálogo que luego no fructifica. El ámbito natural es el Congreso, que además me parece que si los resultados de las PASO se ratifican, el escenario va a requerir indefectiblemente que haya diálogo. Y ese diálogo hay que conducirlo hacia garantizar la paz social y una recuperación económica que parta de medidas diferentes a las que está tomando el Gobierno nacional hasta ahora”.