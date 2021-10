Micaela Tinelli ubicó a una acrtíz porno que tentó a Licha López y estallaron las redes

"Licha, a vos también te espero en mi cama, bombón", ( respondiendo a una consigna de sus seguidores ) publicó en instagram, Jazpincita, la actriz porno que al mismo tiempo subió una foto en la que se la ve en ropa interior de color rojo. Así comenzó el problema con Micaela Tinelli, la hija del conductor de ShowMatch, que actualmente está en pareja con Licha López, una de las figuras del primer equipo de Boca.

Jazpincita arrobó al futbolista; y la hija de Marcelo Tinelli la dejó en offside lanzándole varios mensajes privados a la actriz, quien no tardó en sacar la conversación a la luz..

"Mica Tinelli me bardea porque me quiero c... al novio Licha López", escribió Jazpincita en su cuenta de Twitter sumando las capturas de su cruce en Instagram. "Che, hermana ubicate en la palmera", le escribió la hermana de Candelaria Tinelli. Y de inmediato la jóven dio una respuesta mas que picante: "Perdón, hagamos trío".. "Qué gansa", le contestó Mica.

El tironeo en público continúo y realmente lejos de quedarse callada, la empresaria la acusó: "Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien". "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Por favor, me río sola", le retrucó la actriz. "Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", le escribió Mica. "¿Estas de joda? ¿Me metí con tu novio? "No, pero te hacés la canchera", sentenció la hija de Marcelo.

Jazpincita, que aún fue mas allá, también publicó supuestos chats con Cristian Pavón y una prueba que podría involucrar a varios jugadores de Boca, a quienes acusó de "llevarse a una cuantas pibas al Hotel Faena" de Puerto Madero.

"Todavía no te conté todas las chicas que se llevan al Faena", se puede leer en otro chat que mantuvo Mica y la actriz. "Claramente no, mi amor, no les creo nada", le respondió Tinelli. Entonces la rubia le envió una captura de pantalla de otra conversación donde se ve que están concretando un encuentro y escribió "el peor ciego es el que no quiere ver".

La actriz porno tiene 20 años y es conocida en el ambiente de las plataformas Onlyfans y a raíz de una charla que mantuvo con el conductor de "Elo Podcast", sus redes sociales estallaron y acumuló más de 150 mil seguidores en Instagram y más de 120 mil en Twitter.​