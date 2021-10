¡Bombazo! Cristina Pérez confirmó romance y no es con Rodolfo Barili

La periodista Cristina Pérez confirmó su romance con un importante legislador nacional de la UCR y rompió miles de corazones por sus seguidores que anhelaban una relación con su colega y co-equiper en la conducción de Telefe Noticias, Rodolfo Barili.

El dirigente político con el que la comunicadora acaba de iniciar una relación es el diputado nacional por el radicalismo Luis Petri, según publicó la prensa porteña luego de que ambos fueran vistos a puro besos y abrazos mientras realizaban compras en el barrio de San Telmo.

“Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, confirmó la periodista a Teleshow

Si bien ellos mantenían una relación laboral, el momento de atracción surgió en una charla sobre vinos, tema que los apasiona a ambos.

Y es que Petri, de 44 años, es mendocino y como tal es sabedor de la bebida que identifica a la provincia de Mendoza, de la cual asegura estar enamorado, según su perfil de Twitter, en donde reúne a unos 7 mil seguidores.

Cristina Pérez venía de un período de soltería y alguna vez describió que tomó la decisión de no transitar la materniadad.

"Yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación", dijo en una entrevista que dio en el verano.

"Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana", agregó.