Chano: "Me despertaba atado, con las muñecas sobre la cama y no recordaba nada"

Durante una entrevista radial realizada por Jorge Lanata, el cantante Chano Moreno Charpentier contó detalles sobre sus adicciones, su internación y cómo despertó en el Sanatorio Otamendi sin acordarse absolutamente nada de lo que había sucedido.

Recordemos que en la madrugada del lunes 26 de julio Chano fue protagonista de un episodio violento en la casa donde estaba parando, ubicada en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39. De acuerdo con el reporte elevado a la Justicia, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Asimismo, durante su internación en terapia intensiva, le extirparon el bazo, el páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Posteriormente fue derivado a una clínica psiquiátrica para desintoxicarse de sus adicciones.

“El egocentrismo y el egoísmo son cosas que tenemos los adictos. Dicen que un adicto tiene como destino el hospital o la cárcel, pero uno recuperado, el éxito, porque somos hábiles manipuladores”, reflexionó sobre su enfermedad.

Consciente de que ya no puede manejar su adicción y respecto de ese triste episodio, el cantante aseguró: “Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde del un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada, solo me acuerdo que me despierto atado, las muñecas contra la cama, no recordaba nada y quería que me suelten, me fueron dando medicación para calmarme".

También habló sobre su nueva etapa y aseguró que “ahora todo lo que hago lo pongo en duda, no sé qué me hace bien y qué me hace mal”. Aunque de una cosa está seguro y es de la música". Por otra parte, Chano se refirió a los shows que dará en el Luna Park (4,6 y 25 de noviembre): “Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran, me di cuenta que los medios me querían y estoy agradecido que la gente me bancó todas las que hice, lo digo con honestidad: Estoy muy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver”.

En la internación extrañás y es romántico, dormía en cama cucheta y la gente escribe en las camas mensajes: ‘la concha de la lora, no aguanto más, me quiero ir a la mierda’, decía uno y otro sabia que sabrías que volverías a mis sueños’, y empecé a rezar. Me conecté con eso porque una terapeuta me dijo ‘hacete cargo de tu milagro y si tenés que hablar de que te comiste un pan de más, hablalo’. Porque ahí hay que desayunar puntual, te dan un pucho cada dos horas y si no llegas a horario te lo sacan y te querés matar”, contó sobre sus días en la clínica en la que se desintoxica de las drogas.

Luego de varias semanas internado en la clínica psiquiátrica, Chano, terminará mañana una etapa importante del tratamiento y tendrá un seguimiento ambulatorio. Así y para finalizar, sobre nueva rutina, hizo hincapié en que pudo volver a conectarse con sus emociones y que le compuso una canción a su mamá (Marina) durante este tiempo: "Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre, que mañana no sea tarde. Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre que mañana no sea tarde…”