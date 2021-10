Guardapolvazo en el Centro para reclamar salarios de 100 mil pesos para docentes

Esta tarde se realizó un "guardapolvazo" que incluyó corte de calle y una radio abierta en las puertas de la Jefatura Regional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (50 entre 12 y 13) en exigencia de una serie de reclamos: Actos públicos presenciales, $100.000 de salario por cargo, arreglo de todas las escuelas y rechazo al trabajo docente precario.



La convocatoria fue realizada por el Suteba Ensenada y por la Lista Multicolor de Suteba La Plata, y uno de los participantes de la jornada de lucha fue Eric "Tano" Simonetti, delegado docente y referente de la Lista Gris Carlos Fuentealba en la Multicolor, quien declaró: "La gran concentración que realizamos hoy demuestra que la docencia se está cansando de esta situación de creciente deterioro educativo y miseria salarial. En ese sentido, desde la Lista Gris nuestra principal propuesta es pelear por un salario mínimo de $100.000 por cargo y poder así comenzar a revertir el deterioro de nuestro poder adquisitivo que nos obliga a trabajar dos o hasta tres cargos para poder llegar a fin de mes."



Simonetti puntualizó: "La vuelta a las escuelas luego del pico de la pandemia está siendo difícil en muchos sentidos porque nos encontramos que al trabajo presencial se le suma todavía todo un funcionamiento virtual que implica que ahora trabajamos más que antes. Al tener que ir a la escuela y mandar a nuestros hijos a las suyas, las y los docentes tenemos un enorme incremento de gastos en transporte, útiles, vestimenta, etc. Todo eso en un cuadro inflacionario que no cede y unos salarios que en términos reales son los más bajos en muchos años".



"Además -prosiguió el delegado- las escuelas en su mayoría no fueron arregladas y subsisten partes enteras inhabilitadas por problemas edilicios. Es un combo que ha hecho de nuestro trabajo uno cada vez más precario y vemos que se están vulnerando las condiciones de aprendizaje. Este abandono por parte del Estado es el reflejo de lo que pasa en todos los ámbitos sociales: un profundo ajuste económico que lleva años y se traduce en bajas jubilaciones, salarios por debajo de la línea de pobreza y trabajos precarios sin derechos".



Simonetti remarcó que "si bien la pandemia fue un hecho que se impuso sobre la realidad, no todos los sectores económicos perdieron. Los grandes empresarios incrementaron sus ganancias, mientras los trabajadores vimos deteriorado nuestro salario por una combinación de paritarias a la baja e intensa inflación. Fue una decisión política por parte del gobierno aprobar paritarias miserables y no controlar los precios".



En ese sentido, planteó que "con buena parte de la ganancia del empresariado es posible empezar a resolver el inmenso deterioro salarial y la sobrecarga laboral con dos medidas complementarias: que el salario docente por cargo parta de los $100.000, que es el monto que necesitamos para estar arriba de la pobreza (hoy en $70.000) sumado al pago de un alquiler. Es la propuesta que viene impulsando Manuela Castañeira para resolver el grave atraso salarial".