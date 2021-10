Muerte de Maradona: El Kun Agüero reveló como se entero su hijo Benjamín y que hablaron con Gianinna

A casi un año de la muerte de Diego, Kun Agüero contó la charla que tuvo con Gianinna Maradona y como fue la reacción de su hijo en el último adiós al ídolo

Así, Sergio Kun Agüero habló por primera vez de aquel momento: “¿Cómo tomé la terrible noticia? Muy mal, me destrozo, respondió el delantero que aquel día debía disputar un partido de la legendaria Champions League. “Cuando me enteré, pensé que era mentira, pero como veía que cada vez lo decía más gente y estaba en los medios, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín. Me acuerdo hasta lo que le pregunté”, agregó el delantero.

“¿Es verdad o no?”, le escribió el Kun a su ex pareja, quien fue una de las primeras en llegar a la casa de Tigre en la que había fallecido Maradona. Estaba acompañada de su madre, Claudia Villafañe. En medio del inmenso dolor, Gianinna, vio el mensaje y le respondió al padre de su hijo como pudo, apenas un "Si".

“Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba”, describió el futbolista sobre la relación que tenían nieto y abuelo.

En ese momento, Agüero pensó en Benjamín, que estaba en el colegio. Quería llamarlo antes de que el niño de 12 años se enterara de la triste noticia por otro lado. Pero cuando logró comunicarse, ya era tarde. Benjamín se había enterado por un compañero con quien compartía el aula. Al día siguiente, su hijo le envió un mensaje para manifestarle que quería ir a despedir a Diego y ser parte del último adiós que se realizó en Casa Rosada.

Han pasado ya mas de 10 meses de la muerte de Diego Maradona y Agüero recordó “Papá, quiero ir a verlo”, le escribió Benjamín . “La idea no me gustaba nada. Tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo. Pero lo dejé ir. Fue al velatorio en la Casa Rosada con su madre”, “Después me contó que le dio un beso y que se puso a llorar” dijo el Kun.

Por otra parte, Gianinna Maradona le escribió una carta a su hijo, que plasmó en las redes sociales, respecto de los primeros avances de la biopic del crack, llamada Sueño Bendito: “Aunque no entiendas muchas cosas ni yo tampoco, acá estoy bancando la parada. No tratar de entender lo que no podemos nos mantiene en pie. No hay serie que a vos te pueda mover del corazón quién es tu Tata (por Claudia Villafañe), quién es el Babu (por Diego Maradona), quién es el abuelo Coco (por Coco Villafañe, el padre de la empresaria), ¡quiénes somos nosotros! ¡Te amo!”

Vale recordar que tanto ella, como su hermana Dalma y su madre, Claudia Villafañe se expresaron en contra de la ficción, pese a que el propio Diego autorizó a que se cuenten determinadas situaciones.