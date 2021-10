Ahora Wanda e Icardi juegan a ser melosos: el nuevo posteo tras la reconciliación

Al final parece que las aguas se calmaron en el Wandagate tras el intercambio de chats que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez. Cuando parecía que todo terminaba en una separación, ayer el futbolista usó las redes sociales para contar que su mujer y madre de sus hijas lo había perdonado. Pese a esto, la blonda no se refirió al tema y al menos hasta esta mañana ella no volvió a seguirlo a él en Instagram.

Lo cierto es que hoy bien temprano ya hubo posteo. El jugador del PSG publicó la primera selfie melosa de la pareja tras reconciliarse. En la foto se lo ve a Icardi con la mirada fija en la cámara, sonriendo y acostado en el pecho de Wanda. Además se observa un claro gesto de una caricia de ella sobre la cabeza de él.

En la Historia que posteó Mauro se indica que ambos están en París, a donde regresaron luego de que él la fuera a buscarla a Milán, Italia, para pedirle perdón. Además, Icardi etiquetó a Nara e utilizó la frase francesa “Mon amur” (“mi amor”, en español) acompañándola del emoji de un corazón.

Pero eso no fue todo porque el jugador compartió una imagen en su feed de uno de los viajes que realizaron. “Abrazame fuerte y no me sueltes nunca”, fue la frase que eligió como otra muestra de amor que le dedicó.