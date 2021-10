Wanda, ¿lo perdonó?: Icardi y su arrodillada virtual por la paz

Ya no llores. Una de las fotos que el rosarino subió ayer a su instagram junto a su pedido de perdón

La bomba estalló el sábado y, desde entonces, se han contado mil y una versiones, y las esquirlas han llegado a todos lados. Desde Nicolás Furtado hasta Gonzalo Heredia pasando por Paula Chaves y Eugenia Tobal, son varios los protagonistas -directos e indirectos, voluntarios e involuntarios- que se han visto arrasados por el Wanda-gate. Pero parece que esto fue todo, amigos, porque al parecer (pero, ojo, porque con esta gente nunca se sabe) Mauro Icardi habría conseguido que su mujer, y madre de sus dos niñas, le perdonara el coqueteo virtual con China “Counter Strike” Suárez.

Hacía tiempo que un chisme no causaba la conmoción generalizada que generó este escándalo. En estos cuatro días la atención se centró exclusivamente en París, Francia, donde el culebrón más picante se cocinó a fuego lento a partir de una frase demoledora: “Otra familia que te cargás por zorra!”.

La remitente: Wanda Nara. La destinataria: China Suárez. El motivo: la relación virtual, y sexual, que descubrió entre la actriz y su marido.

Desde entonces, la reina de las botineras anunció su separación y se las mandó a tomar a Milán en un jet privado. Detrás fue Mauro, en otro avioncito, a buscarla, para rogarle por su perdón. Pero no pasó. A medida que Wanda recibía apoyo colectivo desde Argentina, donde su caso se vivió como un verdadero mundial, la tensión iba en aumento y cada vez se conocían más detalles que caldeaban más el asunto. Para colmo, Icardi no se presentó a entrenar y aunque estaba convocado para jugar, tampoco se presentó. Dicen que el París no era una fiesta, precisamente y, en este marco, hubo novedades.

Porque ayer a la tardecita el rosarino rompió otra vez el silencio (el domingo, en medio del escándalo, sorprendió con un mensaje para Wanda diciéndole “feliz día mamucha” y algún corazoncito, que la blonda ignoró por completo), que fue leído como una súplica virtual de perdón.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, le dedicó junto unos corazoncitos rojos.

Y cerró: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste”.

¿Lo habrá perdonado Wanda? ¿O será una estrategia de cortina de paz para que en el PSG no lo linchen?