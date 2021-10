Argentinos Juniors volvió al triunfo tras vencer 3 a 1 a Colón en La Paternal

Argentinos Juniors derrotó a Colón 3 a 1 esta tarde en el estadio Diego Armando Maradona, por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que fue ampliamente favorable al conjunto de La Paternal.



Los goles del equipo local fueron convertidos por Gabriel Carabajal en el primer tiempo; y Nicolás Reniero y Mateo Coronel, en la segunda etapa; mientras que Rodrigo Aliendro había marcado el empate transitorio.



Argentinos consiguió una merecida victoria ante un desconocido Colón, que estuvo lejos de aquel que hace unos meses se consagró campeón la Copa de la Liga Profesional.



El "Bicho", que venía de dos derrotas consecutivas ante Defensa y Atlético Tucumán, volvió a mostrar el fútbol que parecía olvidado en las últimas fechas.



Con un juego atildado y con buenas individualidades como Elías Gómez, Gabriel Florentín -luego salió lesionado-, Gabriel Carabajal y el oportunismo de Reniero, fue demasiado para un "sabalero" de floja actuación.



En la primera etapa, el conjunto local fue superior, pero la buena actuación del arquero Leonardo Burián y el aprovechamiento por parte de Colón de las pocas oportunidades que tuvo, le privaron de irse en ganancia.



El buen trabajo de Florentín y Carabajal en el medio le permitieron dominar las acciones, ante un rival que no hacía pie en ese sector.



A los 16 minutos, Carabajal -después de un rebote en Burián- puso la lógica ventaja para Argentinos.



Pero con poco los visitantes empataron a los 34, con una llegada por sorpresa de Rodrigo Aliendro.



Después de ese bajón Argentinos volvió a controlar las acciones que derivaron a la lógica expulsión de Aliendro, por infracción de último recurso a Javier Cabrera, quien enfilaba solo para el arco de Burián, sobre el final de la primera etapa.





Más allá de la tarea de Burián, lo único rescatable de los dirigidos por Eduardo Domínguez, la visita no tuvo ideas ni claridad.



Por esas cosas de este juego, en una contra a los 25 minutos del segundo tiempo, Mauro Fornica tuvo el segundo gol solo frente al arco, tras un pase de Farías, pero definió muy alto.



Después, un lujo de taco de Reniero y el oportunismo de Coronel le dieron la victoria al mejor de los dos equipos en la tarde de La Paternal.



SINTESIS

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Alllister, Pablo Minissale y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Carabajal, Franco Moyano y Elías Gómez; Gabriel Florentín; Nicolás Reniero y Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.



Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Federico Lertora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Santiago Pierotti y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.



Goles en el PT: a los 16 m. Carabajal (AJ) y a los 34 m. Aliendro C). En el ST: 34m. Nicolás Raniero (AJ) y a los 37m. Coronel ( AJ).



Cambios en el ST: al comienzo, Yeiler Goez por Pierotti. 16 min. Mauro Fornica por Bernardi (C); 17 min.Jonathan Gómez por Facundo Moyano(AJ); 21m. Matías Romero por Florentín (AJ) y Facundo Mura por Meza (C); 32 m. Mateo Coronel por Carabajal (AJ). Wilson Morelo por Farías (C); Luciano Gómez por Kevin Mac Allister y Marcos Di Césare por Minissale;



Amonestados: Kevin Mac Alllister (AJ), Matías Romero (AJ); Alexis Castro (C)



Incidencia: PT. A los 42 min. Expulsado Rodrigo Aliendro (C), roja directa.



Cancha: Argentinos Juniors