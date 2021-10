Sampaoli habló del rencuentro con Messi: "no hay tiempo para recuerdos"

Juegan el Olympique de Marsella con el PSG y eso posibilitará que se reencuentren en una cancha Jorge Sampaoli y Lio Messi luego de la frustrante experiencia del Mundial de Rusia 2018.

El entrenador, al ser consultado por la prensa en la previa del partido, le restó importancia a su reencuentro con Lionel Messi este domingo.

"Particularmente lo que hoy me preocupa es preparar en el poco tiempo que tengo a mi equipo después de jugar con Lazio. Saber que hay que hacer un partido extremadamente competitivo. No hay tiempo para recuerdos, sólo hay tiempo para presentes", aseguró en conferencia de prensa, ante las preguntas en referencia a su relación con Messi.

"No descubro nada en decir que Messi es un jugador que tiene las capacidades de lectura que están siempre un paso adelante de cualquier otro jugador normal. Creo que no me tocó lamentablemente un contexto para disfrutarlo un poco más. Pero nunca cambié de opinión respecto de esa capacidad", apuntó hacia el capitán argentino.

El santafesino recordó que al astro le tocó enfrentarlo y dirigirlo, por lo que conoce muy bien sus capacidades futbolísticas y que tuvo un buen contexto para disfrutarlo durante su paso por el seleccionado argentino (2017-2018), que se produjo a la salida de una seria crisis institucional en la AFA.