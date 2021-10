El Real quería llevarse a Icardi pero le tuvo temor a su "entorno peligroso" y a Wanda Nara

El diario deportivo Marca dio detalles en las últimas horas del interés que tuvo el Real Madrid en Mauro Icardi que no se concretó en una transferencia porque en el club madrileño temieron por el "entorno peligroso" que tiene el futbolista argentino y por el rol de Wanda Nara.

Esta información viene a sumarse a la infinidad de repercusiones que tiene desde hace ya varios días la crisis matrimonial que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara. La pareja que primero se casó y luego potenció su relación cuando la esposa del atacante se convirtió en su representante, hoy está en el centro de la escena tras el conflicto que se generó por una supuesta infidelidad del jugador que hoy milita en el Paris Saint Germain.

Según indicó el diario deportivo Marca, de España, la institución que preside Florentino Pérez pensó en contratar a Icardi en su momento de apogeo en el equipo italiano.

La crónica destaca que no se concretaron las negociaciones porque el Real Madrid "se encontró con un entorno peligroso". "'No podemos fichar a ese jugador y no es por su culpa', se deslizaba desde las oficinas del Bernabéu", agrega el artículo del periódico deportivo con sede en Madrid, al mismo tiempo que hace hincapié a la participación directa de Wanda Nara en la carrera del jugador.