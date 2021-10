Piden levantar el asfalto: movilizados por el adoquinado

El grupo de vecinos que se opone a la pavimentación del adoquinado encarada por el Municipio en algunas calles y que presentó una medida cautelar para frenar las obras irá por más: pedirá que donde ya se concretaron los trabajos se levante el reciente revestimiento y se vuelva al tradicional empedrado. Además, se apuntó a la “falta” de obediencia de la Comuna frente a la orden judicial de no avanzar con la cobertura asfáltica.

Puntualmente, “Vecinos autoconvocados en defensa de los adoquines patrimoniales de la Ciudad” buscan que se retrotraiga al estado anterior el pavimento de diagonal 78, de avenida 1 a Plaza Rocha, que ya se completó, y que no haya avances con los proyectos de tapizar los adoquines en diagonal 77 desde 1 a 12 y 40, calle 14 de 60 a 64; calle 9 de 60 a 64; y calle 39 desde diagonal 80 a avenida 7.

La jueza María Ventura Martínez ordenó anteayer a la Municipalidad de La Plata “que se abstenga de llevar a cabo obras de asfalto en calles empedradas que no esté exceptuadas en la ordenanza 11.738 y, en su caso, las suspenda inmediatamente”.

Se trata de una normativa aprobada en diciembre de 2018 por la que se sacó del catálogo de conservación a unas 12 calles. Este año, el Ejecutivo comunal elevó una ampliación de esa excepción a otras cinco arterias y en algunas de ellas, como en el caso de diagonal 78, se prosiguió con las obras antes de tener el aval del Concejo Deliberante, según el planteo vecinal que rechaza que se tape el adoquinado.

Según lo señalado por Betina Galarza, una de las vecinas del grupo litigante, “la Municipalidad sigue asfaltando pese a la medida cautelar”. En esa línea, precisó que “hoy -por ayer- estuvieron trabajando en 4 y diagonal 78, y ayer -por anteayer- lo hicieron en 5 y diagonal 78, ya en tramos que unen las calles. También en 4 y 66, una zona que no entró en la ordenanza 11.738.

“Adoquinado sí, adoquinado no” es una vieja “grieta” en la Ciudad, pues la polémica divide de manera tajante las opiniones. Están quienes procuran proteger el patrimonio cultural de la Ciudad y consideran que las calles empedradas -diseñadas de esa manera varias décadas atrás- son un testimonio de la historia platense que debe preservarse. Enfrente, se sostiene que esa clase de pavimento vial está deteriorado y así entorpece el tránsito y rompe los vehículos.

Búsqueda de soluciones

Al tiempo que los vecinos esperan que se materialice la medida judicial, buscan ideas en ciudades del país donde se logró conservar el empedrado. “Estamos contactándonos con gente de municipios donde se hace la tarea de reparación y con investigadores de centros científicos, platenses y de otras ciudades, para ver de qué manera se pueden recuperar los adoquines que quedaron sepultados”, indicó Galarza, una de las vecinas que lleva adelante la movida para evitar que se tapen las cuadras alguna vez adoquinadas.

Según lo que averiguaron hasta ahora, en Rafaela (Santa Fe) y Zárate (provincia de Buenos Aires) se desarrollan planes de recuperación de adoquinados.

El grupo de vecinos es patrocinado por el director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la UNLP, José María Martocci. El abogado argumentó en su presentación ante la Justicia que la ordenanza de 2018, que excluye calles de la prohibición de asfaltar (ordenanza 9.008 de 1998), “no tiene valor constitucional porque redujo lo consagrado en la norma anterior y vulnera el principio de no regresividad de la protección alcanzada”.

Fuentes de la Comuna, por su parte, indicaron no bien se conoció el dictado de la medida cautelar: “la resolución judicial no pide levantar el asfalto que se colocó, sino que exige no avanzar con las obras que estaban por iniciarse o paralizar las que están en marcha hasta que haya una nueva medida judicial”.

Las calles que habían sido retiradas de la protección son las siguientes, según la ordenanza 11.738: diagonal 73 en el tramo comprendido entre Plaza Azcuénaga y Plaza Moreno; diagonal 73 en el tramo comprendido entre Plaza Rocha y Plaza Matheu; calle 12 en el tramo comprendido entre 64 y 68; avenida 66 en el tramo comprendido entre avenida 1 y calle 12; calle 15 entre 60 y 61, calzada de Plaza Alsina (1 y 38).; calzada de Plaza Matheu (1 y 66); calzada de Plaza España (7 y 66); calzada de Plaza Rocha (7 y 60); calzada de Plaza Juan Manuel de Rosas (13 y 60); avenida 13 entre calle 54 y avenida 60, 7 entre avenida 66 y avenida 72.