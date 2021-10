Mercedes Morán: escrache en el teatro y fuerte descargo tras el mal momento

Mercedes Morán pasó un pésimo momento en el Teatro Colón tras presentarse con la obra clásica “Theodora”, de Georg Friedrich Händel. Esta obra reconocida en todo el mundo fue reversionada y atrajo a mucho público que, para sorpresa de muchos, terminó escrachando a la actriz.

Su personaje, uno de los más importantes dentro del contexto de la historia, tenía algunos matices de la época actual que parece no haberle caído bien a los espectadores. Esto provocó que al momento de salir, no solo recibiera abucheos, sino que no pudiera hacerlo sola.

En Twitter, miles de mensajes en contra de su interpretación inundaron las redes, por lo que la actriz salió al cruce de todos los que la insultaron. Entre las críticas, los tuiteros aseguraban que Morán “interrumpió” la obra para mandar mensajes “feministas y militantes”.

Por el contrario, la obra en esta nueva versión pretendía visibilizar esos mensajes, más allá de los pensamientos políticos de los actores. Mercedes Morán hizo su descargo afirmando que ella es actriz y que el hecho de haber provocado esa reacción, significa que lo hizo “creíble”. Sin embargo, ella no es sus personajes.