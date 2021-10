Reprograman indagatoria a Macri en causa por espionaje

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, reprogramó para el 20 de octubre la citación a indagatoria a Mauricio Macri, quien no se presentó a la audiencia convocada para ayer en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. La indagatoria debió postergarse porque el ex mandatario se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se conociera la convocatoria y, según reveló ayer en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich, no estaba en los planes del ex presidente regresar al país antes de fin de mes.