Cristina sobreseída: voces a favor y en contra por el fallo inédito sobre el Memorandum con Irán

La decisión de la Justicia de dictar el sobreseimiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros referentes del kirchnerismo en la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA generó voces a favor y en contra, replicando una vez más la grieta.

Mientras desde el oficialismo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández fue uno de los primeros en expresarse al respecto, el diputado Waldo Wolf, de Juntos por el Cambio, también salió al cruce de la resolución del Tribunal.

"El TOF 8 sobreseyó a todos y terminó con la causa del Memorandum con Irán, sentenciando que no fue un delito, mencionando expresamente que no están afectados el buen nombre y honor de mi amigo Héctor Timerman, que murió perseguido, atormentado y sin justicia por este invento", resaltó Fernández en Twitter.

El funcionario calificó de "oprobioso lo de (Claudio) Bonadio, la alzada y los jueces de casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes reabrieron la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesta "traición a la Patria" a raíz de la firma del acuerdo con Irán.

"Lo que el tribunal oral está diciendo es que, toda esta causa debió ser rechazada in límine porque el hecho denunciado, no podía bajo ninguna circunstancia constituir delito", aseguró. Para Fernández, la causa fue "una pérdida de tiempo" y hubo "personas que fueron privadas de su libertad por una acusación que no configuraba delito alguno".

"Personas que fueron privadas ilegítimamente de su libertad a instancias de la mafia de la mesa judicial macrista", completó.

"Pueden manejar el relato, pero la historia ya los condenó. Firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes. Su sobreseimiento sin ir a un juicio es la prueba de su culpa. Festejan los culpables", fue el mensaje de Wolf en su cuenta en Twitter.

Otro que salió fuerte fue Fernando Iglesias: "Esta es la “justicia” que construyeron tres décadas de mayoría peronista en el Senado. Que se acabe en noviembre depende de vos #BastaDePeronismo", fue uno de sus posteos a poco de conocerse la resolución judicial.

Y esta mañana continuó: "Buenos muchachos. Los sobreseídos en la causa del memorándum con Irán. Lo que votó el 48% de los argentinos en 2019 porque AH PERO MACRI", acompañado por las fotos de todos los que estuvieron implicados en la causa.

Buenos muchachos. Los sobreseídos en la causa del memorándum con Irán. Lo que votó el 48% de los argentinos en 2019 porque AH PERO MACRI.

Con un mensaje más lacónico, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, otro de los imputados, publicó en la misma red social la frase "inexistencia de delito", y una foto de Timerman, quien murió a fines de 2018 defendiéndose de las acusaciones por esta causa, luego de padecer una larga y penosa enfermedad.

Al igual que Larroque, la abogada kirchnerista Graciana Peñafort eligió homenajear y reivindicar a Timerman luego del sobreseimiento. "El 17 de octubre de 2017, Héctor Timerman tuvo una descompensación cardíaca en la indagatoria que le tomó ese día Claudio Bonadio. Ya estaba muy enfermo y él y todos nosotros pensamos que se moría", recordó.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, afirmó que "hay que denunciar a todos los jueces y a todos los fiscales" que tejieron esa causa, que acaba de caer.

"Hubo mala praxis judicial. Sino delito. Ojo. Y también da para daño moral. Han dictado prisiones preventivas y han mancillado el honor de todos los imputados. Para mi gratis eso no debiera ser", advirtió.