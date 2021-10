Música, shows, cines y teatro: La Plata tiene una cargada agenda para el finde largo

HOY

MÚSICA

Las 8 estaciones: Vivaldi-Piazzolla.- Hoy y mañana a las 18 en la Plaza Seca del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto homenaje a Astor Piazzolla al aire libre, a cargo de la Orquesta Estable. El programa incluirá “Las cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi y en segundo lugar, arreglos de Julián Caeiro sobre las Cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. La dirección estará a cargo de Nicolás Favero, que también intervendrá como solista de violín, y participarán Karina Álvarez (clave), Walther Castro (bandoneón) y Esteban Rajmilchuk (piano). Las entradas gratuitas, con reserva previa online, se podrán obtener a través de bit.ly/Reservas-TA.

Semifinal del Festival de la Música Italiana de La Plata.- Hoy a las 11 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, diferentes participantes de distintos puntos del país competirán por un lugar en la Gran Final. Entradas por Eventbrite.

Trío Bellisomi.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con el auspicio de la asociación Lumen Artis y en el marco del 19° Festival de Música de Cámara se presenta el conjunto integrado por David Bellisomi (director musical-violín), Dolores López MacKenzie (viola) y Maricel Turkovich (violonchelo), que interpretará obras de Haydn, Mozart, Schubert y Beethoven. Socios gratis.

The Beatles by The Shouts.- Hoy a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, la consagrada banda argentina homenaje a The Beatles que fuera reconocida como la mejor banda beatle de América latina en 2005 vuelve a La Plata.

La orquesta estable ensaya para su gran vuelta a los escenarios / Teatro Argentino

CINE

Flipper.- Hoy a las 17 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Matías Szulanski en el marco del ciclo Espacio INCAA.

Festifreak Expandido - Programa Nacional.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, proyección de “Porque duerme sola el agua amanece helada”, “Lugano mental”, “Reflejo nocturno (IV)”, “Feriado”, “Fernweh” y “Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse”, en el marco del 17° Festifreak. Gratis.

Qué será del verano.- Hoy a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ignacio Ceroi en el marco de la competencia de largometrajes argentinos del 17° Festifreak.

Pebbles.- Hoy a las 22 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Vinotraj PS en el marco de la sección Indian Songs del 17° Festifreak. Se proyecta con “The Coast”, de Sohrab Hura.

El Incidente Max Headroom.- Hoy a las 20 en En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, de Annabel Jankel y Rocky Morton en el marco de Las Musicalizadas del 17° Festifreak.

MUSEOS

Vilma Gabriela Rosato.- En la Pequeña Sala del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, diagonal 73 esquina 47, se puede recorrer la muestra con algunas fotografías de viajes de la científica y fotógrafa Vilma Gabriela Rosato, fallecida en 2019. Se puede recorrer de martes a viernes de 16 a 19.

Afuera solo el mundo.- Hoy a las 18 en el Museo Provincial de Bellas Artes, 51 entre 5 y 6, visita guiada por la muestra de la artista Valeria Vilar. Además estará presente Andrea Molfetta, quien leerá poesía y textos de su libro “La Del Medio”, y para el cierre de jornada musicalizará la vereda del museo la Dj Marian.

Trío Bellisomi

TEATRO

Varonera.- Hoy a las 20 en La Mercería, 1 N 210, proyecto ganador de las Becas de Creación 2021 otorgadas por el FNA, con dramaturgia y actuación de Rocío Passarelli.

Espectador o Jurado: Juicio a la violencia de género.- Hoy a las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con libro y dirección de César Palumbo. Los jóvenes de El Altillo enfrentan a la violencia “subjetiva” en algunas de sus versiones. Técnica: Facundo Quintana.

T. Hy.- Hoy a las 17 en Compás, 39 n 410, una performance para reflexionar sobre el teatro de hoy. Actúan Amelia Pena, Germán Retola y Juan Manuel Unzaga, con dramaturgia y dirección de Beatriz Catani.

Humorísimas.- Hoy a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su show “Grandes éxitos y algo más”.

A nadie le importa una señora que barre.- Hoy a las 20 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro, y actuación de Nora Oneto.

Pequeño Gran Muerto.- Hoy a las 17 y 18, y mañana a las 16 en el Cementerio de La Plata, 131 y 74. Entradas solo por Alternativa Teatral.

Infantiles

La Sirenita. Un mundo bajo el mar.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, ARTEX100PRE presenta su espectáculo para toda la familia bajo la dirección de Nicolás Alonso.

Pequeño Gran Muerto

MAÑANA

MÚSICA

Rusherking.- Mañana en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Javier Bussola.- Mañana a las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, miembro fundacional de la escena de música electrónica en Argentina, es un referente indiscutido no solo como dj, sino también como productor de las históricas fiestas Magic, Get out of the City y las tan especiales BAT (Buenos Aires Trance) y BAP (Buenos Aires Psytrance).

Azabache Tango y Loi Sanguinetti en el Ciclo Mistongo.- Mañana a las 20.30 en La Bicicletería, 117 esq. 40.

Voces de la surería.- Mañana a las 12 en La Salamanca, 5 N° 1422, con la actuación del músico Juan Martín Scalerandi, y Gisela Magri, Jorge Brown y Nicolás Ciocchini como invitados. Coordina Emanuel Gabotto.

CINE

La Sesenta. Crónicas de una lucha obrera.- Mañana a las 17.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 entre 51 y 53, del Colectivo Silbando Bembas.

Explaining the law to Kwame.- Mañana a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Roee Rosen en el marco de la sección Freaks del 17° Festifreak. Se proyecta con “Tengan cuidado ahí afuera”, de Alberto García, y “The parent’s room”, de Diego Marcon.

Competencia de Cortometrajes Argentinos.- Mañana a las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se proyectan “Amor de verano”, de Eline Marx, “Santo Rey Baltazar”, de Juan Ignacio Slobayen, “Ob scena”, de Paloma Orlandini Castro, y “Un horizonte invisible”, de Mario Bocchicchio, en el marco del 17° Festifreak.

Estrella.- Mañana a las 22 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Johann Lurf en el marco del 17° Festifreak. Gratis.

Purple Sea.- Mañana a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Amel Alzakout y Khaled Abdulwahed en el marco de la sección Otros días revueltos del 17° Festifreak.

Renegade Breakdown.- Mañana a las 21.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Denis Cote en el marco de la sección El sonido alrededor del 17° Festifreak. Se proyecta con “In the air tonight”, de Andrew Norman Wilson. Gratis

El Incidente Max Headroom.- Mañana a las 19 en En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, de Annabel Jankel y Rocky Morton en el marco de Las Musicalizadas del 17° Festifreak.

CURSOS

Seminario de técnica vocal.- Mañana y lunes de 10 a 19 se desarrollará en el Teatro de Cámara de City Bell el Seminario de técnica vocal a cargo de la mezzosoprano Gabriela Cipriani Zec y la pianista Eduviges Picone. El cupo de participantes activos será de hasta 14 (catorce) personas y el de pasivos sin cupo estipulado, correspondiendo el mismo al aforo permitido por el protocolo sanitario. Informes: www.lumenartis.org

TEATRO

Juan Moreira.- Mañana a las 19.30 en La Mercería, 1 N 210, versión para teatro de marionetas que narra la historia de un campesino criollo de la campaña bonaerense: la persecución de la que es objeto por parte de los hombres que representan la Justicia, su iniciación en el camino del crimen y la correlativa pérdida del sentimiento de integración social. Enfatiza la entereza del héroe, su coraje, su dignidad y su amor por la libertad. Con guión y dirección General: Claudio Rodrigo.

A contrapelo.- Mañana a las 20 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, muestra aspectos de la vida y el trabajo de Frida Kalho y Julio Cortázar. con dramaturgia de Analia Aristegui, bajo su dirección, y las actuaciones de Soledad Oubiño y Omar Musa.

Infantiles

Los tres Chanchitos.- Mañana a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, en el marco del ciclo infantil vuelve este clásico inoxidable de la mano de impactantes muñecos gigantes que dan vida a esta historia musical, donde el malvado lobo es burlado en sus pretensiones por el mayor de los tres chanchitos, quién nos deja la enseñanza de que “todo esfuerzo merece su recompensa”. Con las actuaciones de Lara Ringer, Mariana Olhasso, Esteban Mostaccio y Lisandro Ringer. Vestuario: Rosa Mancuso. Luz y Sonido: Lucas Giaimo. Maquinaria: Facundo Solis. Libro y Dirección: Leo Ringer.

Varonera