Informe Tripero: con Fratta y Melluso descartados, el Lobo se arma para visitar a San Lorenzo

Gimnasia arrancó en la mañana de ayer una semana larga y diferente, por que en definitiva no habrá competencia el fin de semana por desarrollarse las elecciones nacionales, y ya no tener que preparar un partido todo lo hace distinto. Pero lejos de darse un inicio de semana tranquilo, en la víspera hubo noticias en Estancia Chica, que no fueron las mejores para Néstor Gorosito y su cuerpo técnico.

Cabe marcar que el Lobo visitará a San Lorenzo el próximo 19 de noviembre a las 19.15 horas.

Es que dos futbolistas arribaron al predio de Abasto con dolencias luego de haber tenido libre la jornada del lunes. Ellos son Johan Carbonero y Guillermo Fratta, que no terminaron de la mejor manera el juego ante Banfield del último domingo en 25 y 32.

Por lo pronto, tras los estudios realizados se constató que el uruguayo Fratta padece una lesión muscular grado 2 en el aductor de la pierna izquierda. Esto se originó durante el partido ante el Taladro, pero el zaguero central siguió jugando igual y completó el encuentro. El tema fue cuando iban pasando las horas y le comenzó a doler mucho.

Tras la consulta al cuerpo médico se hizo el correspondiente estudio que confirmó el desgarro y los 21 días que deberá cumplir de recuperación.

Por ello Fratta ya quedó descartado para el juego frente al Ciclón, y seguramente también se perderá los compromisos ante Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors