“Hicimos una campaña espectacular y queremos coronarla con el ascenso”

Defensores de Cambaceres, ya con la mirada puesta en el Reducido por el segundo ascenso, inició la cuenta regresiva, ya que mañana, en la cancha de Deportivo Malvinas y con el arbitraje de Nicolás Mastroieni, comenzará a definir su suerte ante Muñiz, en el partido de ida de los cuartos de final.

El Rojo estuvo muy cerca de ganar el Clausura, que en definitiva, quedó en manos de Liniers, que precisamente mañana jugará la primera final ante Puerto Nuevo, ganador del Apertura.

Carlos Da Ponte, entrenador de Cambaceres, habló en la previa del primer cruce de cuartos ante Muñiz. Analizó el momento del equipo y las chances que tiene en este Reducido que tiene en juego el segundo ascenso a la Primera C.

- ¿Qué le faltó al equipo para ganar el Clausura?

- Creo que nos faltó dos puntos más en cada torneo. La campaña fue espectacular. Fijate que en la general, Cambaceres salió primero con cuatro puntos de diferencia sobre el segundo. Pero bueno, no renegamos. Estamos contentos por el grupo que se armó, por el equipo y por cómo jugó y respetó los lineamientos generales que nosotros le pedimos para que tengan una identidad. Eso fue lo más importante. Ahora, a pelear lo que viene.

- La ansiedad les jugó en contra o el equipo se confió, sobre todo, ante Lugano y Yupanqui?

- No, para nada. Contra Lugano, se hizo un buen partido. El único que mereció perder fue ante Yupanqui. Ellos encontraron el gol en una pelota parada, que rebota en la barrera, desde muy lejos. Y lo bueno es que el equipo siguió intentando con sus armas, con la pelota al piso, tratando de desnivelar. Un córner a favor que tuvieron en el segundo tiempo, nos marcaron el segundo gol y eso nos privó de mantener el invicto del torneo y de sumar tres puntos que hubiesen sido fundamentales.

- El objetivo siempre apuntó a ascender. Ahora ¿en el Reducido se juegan todas las cartas?

- Desde un principio, el objetivo fue buscar el ascenso. Tratamos de salir campeón del Apertura, pero por dos puntos no lo pudimos lograr. Y en el segundo torneo, intentamos forzar una final con Puerto Nuevo, pero por un punto tampoco pudimos. Pero el objetivo es el mismo de siempre. No nos apartamos de eso.

- ¿Cómo llega Cambaceres al primer partido con Muñiz?

- Llegamos confiados, con el plantel a disposición, pero sabiendo que para empezar bien el Reducido, hay que jugar de la misma manera que se jugó durante todo el torneo. Con mucha capacidad y entrega, y sobre todo, haciendo las cosas lo mejor posible para llegar al triunfo.

- ¿No ascender sería un fracaso o no se piensa en eso?

- No se si sería un fracaso, pero dolería mucho no lograr el objetivo por el esfuerzo que se hizo todo el año. No tenemos en mente otra cosa que subir a la C. Esa la mentalidad del grupo y ojalá lo podamos conseguir.