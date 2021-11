El dólar sigue movido: sube en todas sus versiones

Los distintos mercados del dólar estuvieron muy movidos, sobre todo en lo que respecta al blue, que avanzó hasta los $203 en la Región y a $201,5 en la city porteña para la punta vendedora, mientras que el Contado Con Liquidación saltó de $189 a $208 en una sola jornada. En tanto, el MEP avanzó un peso hasta los $200.

Mientras tanto, el SENEBI, que es el CCL que se opera en el mercado mayorista, se negociaba la semana pasada en $216 y el lunes comenzó a la baja en $208, aunque entre martes y miércoles recuperó en algo su precio y se ubicó en un valor cercano a los $214.

Ese mercado “sigue operando normalmente, pero al quitarse la intervención en AL30 del BCRA, se acomodaron todos los mercados del dólar y los precios comienzan a equipararse”, dijeron especialistas a Iprofesional.

Es unánime la visión del mercado de que todo parece indicar que se trata de un reacomodamiento tras la suba de ayer, que fue generada por la falta de intervención del Banco Central, que resultó en un salto de $10 en el MEP y de cerca de $5 en el Contado Con Liquidación (CCL).

En apenas tres jornadas, el dólar CCL ya acumuló un salto de casi $25 o más de 13 por ciento, eliminando prácticamente la denominada “brecha de la brecha”, o el spread que había con el dólar CCL “libre” (operado con bonos bajo ley extranjera, ADRs, Cedears o negociaciones bilaterales), que culminó entre los $212,74 y los $214,33.

Asimismo, a lo largo de octubre el dólar informal ascendió $11,50 (+6,2 por ciento) a partir de la elevada inflación, controles cambiarios, déficit fiscal y firme riesgo país, que alimentaron expectativas de devaluación y presionaron sobre la divisa, que suele tener saltos bruscos con tan solo unas pocas operaciones.

Esto se da en un contexto en el que, terminado el período electoral y en las vísperas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central intenta cuidar las reservas. En esa línea, cerró uno de los grifos por los cuales perdía dólares.

No obstante, no descarta que parte del salto del MEP se deba no sólo a la cobertura de los locales (que no tienen acceso a cuentas del exterior) sino a un redireccionamiento de la demanda desde el blue al mercado bursátil, que venía subsidiado con las intervenciones estatales.

De todos modos, en lo que va de 2021 el paralelo acumula una apreciación de $35,50 (cerca del 20 por ciento), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, superior al 41 por ciento.

Recordemos que durante septiembre, el dólar informal subió $4,50 (+2,5 por ciento), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $1 (+0,6 por ciento). Luego de tocar un mínimo de $139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $9 en abril (6,4 por ciento), $7 (4,7 por ciento) en mayo, $11 (7 por ciento) en junio, y $12,50 (+7,4 por ciento) en julio.

Dólar oficial

El Banco Central encadenó dos jornadas consecutivas sin ventas netas, al terminar con un saldo neutro en sus intervenciones en el mercado de cambios. El martes había comprado unos U$S50 millones, luego de cinco ruedas con saldos negativos en sus intervenciones. El rojo del mes se mantiene en unos U$S632 millones y, dadas las actuales restricciones, tiene margen para terminar el mes con una leve recuperación que le permita exhibir un resultado no tan abultado como el de septiembre pasado (-U$S950 millones).

El dólar minorista aumentó dos centavos a $105,94 -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor del dólar estadounidense en el Banco Nación se mantuvo a $105,50. Así, el dólar ahorro o solidario -que incluye un 30 por ciento del impuesto PAÍS, y un 35 por ciento a cuenta del Impuesto a las Ganancias- avanzó tres centavos a $174,80.

El dólar mayorista, por su parte, subió seis centavos a $100,35, bajo la estricta regulación del BCRA. Se trató de la mayor suba diaria en lo que va de la semana, luego de que la autoridad monetaria desacelerara el avance del dólar entre lunes y martes.

De todos modos, la mayor suba del tipo de cambio mayorista registrada ayer no alcanzó para acercarse a la corrección experimentada por los precios en los tres primeros días de la semana pasada.