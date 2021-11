Bombardeada por grafitis, la vía pública sufre un problema crónico

“No hay cuadra donde no haya al menos una fachada vandalizada”, dice, no sin bronca, Pablo Morosi, periodista, escritor, propietario de una vivienda que mandó a construir su abuelo en 1926 e integrante de la Red de Casas Antiguas de La Plata, una propuesta que reúne, justamente, a los dueños de inmuebles patrimoniales e históricos. Arquitecto y secretario de Icomos Argentina, habitante de una casona levantada en 1905, Claudio Catera sostiene que el avance de las pintadas en las paredes de la vía pública de la Ciudad es “exponencial”, es decir, no sólo no para sino que crece sin control.

En rigor, de los grafitis no zafa nada; cualquier muro de casas particulares; frente de edificios, públicos o privados; banco de plaza; monumento; señalética; y hasta el pavimento y las veredas, todo sirve de pizarrón para quienes, por lo general en las horas de la noche que les aseguran la impunidad, salen a arruinar con pintura lo que encuentran a su paso. Basta con caminar unas cuadras por un centro comercial, un barrio o una zona de la periferia platense para advertir, y a poco de andar se advierte que todo el contexto está pintarrajeado.

La acción “grafitera”, en estos días, lejos de acabar, se multiplica, con zonas que están siendo especialmente castigadas, como por ejemplo, las calles 9, 10 y 11, desde 60 en dirección a la avenida 72, donde vivienda tras vivienda, ya sea casa baja, de dos plantas o edificio de altura, se presentan recargadas de la típica pintura con aerosol.

Otro caso testigo es el del centro comercial Calle 12, unas diez cuadras, remozadas con mobiliario urbano y luminarias especiales a la noche pero que se ve deslucida, justamente, cuando se bajan las persianas porque tanto las cortinas metálicas como el resto de los frentes fueron ganados por los garabatos.

Hasta en comercios del Centro se ven persianas cargadas de garabatos y dibujos

A todo este panorama se le agrega la “pica” futbolera de la Ciudad, que lleva a algunos grupos de hinchas de Estudiantes y de Gimnasia a pintar, por temporadas, los árboles y bancos del Bosque, con ataques también en los barrios que consideran “propios”, donde cualquier paredón viene bien para expresar la rivalidad.

Catera, especialista en patrimonio arquitectónico, afirma que el mal crónico platense de pintar “de prepo” las paredes afea toda la Ciudad, no solamente los sitios emblemáticos. “Tiene que ver con una falta de convivencia, una falta de respeto de quienes escriben sobre una propiedad ajena y a veces con frases ofensivas. No estoy en contra del arte urbano, de los artistas que quieren expresarse, pero no de forma artera, sin permiso, violenta, que nada aporta”, señala el miembro de Icomos, organismo consultivo de la UNESCO para la conservación del patrimonio cultural.

Por su parte, Morosi, cree que hasta que no haya una política de Estado que cambie la conciencia ciudadana, la vandalización de las fachadas de las casas no va a terminar. “Para empezar, como están catalogadas con protección contextual y no integral, como los edificios públicos, entonces no se protegen, y aunque son de valor patrimonial cada vez que pintan las fachadas corre por cuenta de los propietarios sacar los grafitis”, indica Morosi desde la Red de Casas Antiguas a la vez que remarca que “toda la Ciudad está atacada” y que eso se debe a “años de ausencia de conciencia sobre el valor de la ciudad en que vivimos”. Para él, la solución pasa por un cambio “cultural, educativo, que muestre que se quiere a la Ciudad”.

Para el secretario de la Asociación de Amigos de Calle 12, Alejandro Frangi, prohibir la venta de pintura en aerosol, como alguna vez se promovió, “no es la solución”. Según subraya, en ese centro comercial se sigue pensando que pintar de forma artística las persianas de los locales es una buena alternativa, aunque hace unos años se intentó por ese lado y se logró completar el proyecto.

“Tenemos que ver qué acción tomamos en conjunto con el Municipio. El recurso del arte tipo mural es bueno, pero los costos en dinero son muy altos y se tarda mucho tiempo en concretarlo”, opina.