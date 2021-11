Los motivos por los que mañana no será feriado por el aniversario de La Plata

Mañana La Plata celebra su 139º aniversario y a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad no será feriado ni habrá asueto administrativo. "Es la mejor manera de festejar, con los locales abiertos, fomentando el consumo, la producción y el trabajo", indicó esta mañana el intendente Julio Garro.

En ese sentido, el jefe comunal explicó por qué mañana será un día "normal", más allá de la celebración. “¿Sabes por qué este 19 de noviembre no va a ser feriado? Porque no podemos perder ni un día más. No podemos perder ni un día más de clases. Ni permitirnos un día más de comercios cerrados” expresó a través de las redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que “este no es momento de descansar. Es momento de trabajar más fuerte que nunca para reactivar la economía de la Ciudad”, Y afirmó: “Esa es la mejor manera de festejar este 19 de noviembre. Con los locales abiertos, fomentando el consumo, la producción y el trabajo”.

“Por eso mañana le vamos a decir Feliz Cumpleaños y demostrarle todo nuestro amor a la Ciudad haciendo lo que los platenses sabemos hacer: Unirnos para volver a levantarnos”, concluyó.