Fútbol, F1, rugby, tenis y automovilismo: la suculenta agenda deportiva de hoy para ver por la TV

El PSG con el retorno de Lionel Messi, la Fórmula 1, los choques entre Boca y Sarmiento y de Central Córdoba con el Rojo, el Masters de tenis, la final de la Sudamericana y el Top 12 de la URBA forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 20 de noviembre, desde la mañana y hasta la medianoche.

FÚTBOL

Torneo 2021

17 Rosario Central vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium

19.15 Boca vs. Sarmiento. TNT Sports

21.30 Central Córdoba vs. Independiente. Fox Sports Premium

Copa Sudamericana

17 Paranaense vs. Bragantino. La final. ESPN

League 1

13 Paris Saint-Germain vs. Nantes. ESPN

17 Rennes vs. Montpellier. ESPN en Star+

Premier League

9.30 Leicester City vs. Chelsea. ESPN

12 Aston Villa vs. Brighton And Hove. ESPN 3

12 Watford vs. Manchester United. ESPN 2

14.30 Liverpool vs. Arsenal. ESPN 2

Serie A

14 Lazio vs. Juventus. ESPN Extra

16.30 Fiorentina vs. Milan. ESPN en Star+

Liga de España

10 Celta de Vigo vs. Villlareal. ESPN 2

12.30 Sevilla vs. Alavés. DirecTV Sports

14.30 Atlético de Madrid vs Osasuna. ESPN 3

17 Barcelona vs. Espanyol. DirecTV Sports

Bundesliga

11.30 Borussia Dortmund vs. Stuttgart. ESPN en Star+

14.30 Union Berlin vs. Hertha Berlin. ESPN en Star+

Primera B

17 Flandria vs. Colegiales. La final por el ascenso a la Primera Nacional. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

8 La práctica 3 del Gran Premio de Qatar. ESPN 3

11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Qatar. ESPN Extra

TENIS

10 El ATP World Tour Finals. Daniil Medvedev vs. Casper Ruud, la primera semifinal. ESPN 3

17 El ATP World Tour Finals. Novak Djokovic vs. Alexander Zverev, la segunda semifinal. ESPN 3

RUGBY

Autumn Nations Series

9.50 Escocia vs. Japón. ESPN en Star+

9.50 Italia vs. Uruguay. ESPN en Star+

12.05 Inglaterra vs. Sudáfrica. ESPN en Star+

14.20 Gales vs. Australia. ESPN en Star+

16.50 Francia vs. Nueva Zelanda. ESPN en Star+

Top 12

15.30 Alumni vs. San Luis. ESPN en Star+

15.30 SIC vs. Los Tilos. ESPN en Star+

15.30 Belgrano vs. CUBA. ESPN en Star+

15.30 Buenos Aires vs. CASI. ESPN en Star+

15.30 Newman vs. Regatas. ESPN en Star+

15.30 Hindú vs. Pucará. ESPN en Star+

Primera A

16.30 Rosario vs. Los Matreros, semifinal. ESPN en Star+

16.30 Champagnat vs. La Plata, semifinal. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL

11 Boca vs. Atenas. La Liga Nacional. TyC Sports

16.30 Tenerife vs. Gran Canaria. DeporTV

21.30 Portand Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers. NBA TV

GOLF

15 El RSM Classic. La tercera rueda. Golf Channel TV