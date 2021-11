Aprender de los errores: para no penar con una nueva ola

Vacunas aplicadas hace más de seis meses, poca o nula inoculación a niñas, niños y adolescentes, abandono de todos los cuidados y el frío, son algunas de las claves para comprender la cuarta ola de coronavirus en países europeos que difiere de la situación actual de la Argentina, indicaron especialistas que alentaron a continuar con la vacunación pediátrica, las terceras dosis y los refuerzos, además de sostener el uso de barbijo y la ventilación.

“La situación de Europa del Este es alarmante. En esos países la relación es directa con la baja vacunación; Bulgaria, por ejemplo, apenas supera el 20 por ciento de la población vacunada. En este sentido el escenario no es comparable con el de la Argentina, por lo que para pensar lo que puede suceder aquí conviene analizar la experiencia de otros países”, dijo el bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki.

Según la página Our World in Data, en el promedio de los últimos siete días el Reino Unido superó los 570 casos diarios por millón de habitantes y Alemania se encuentra en más de 510; bastante más lejos están Portugal y España (con 164 y 89 notificaciones diarias promedio por millón de habitante, respectivamente) e Israel (con 46 casos diarios promedio por millón).

Si se analiza el promedio de fallecimientos de los últimos siete días, Alemania tiene 2,28 muertes diarias por millón de habitantes, seguida por el Reino Unido con 2,15; pero muy por detrás se ubican Portugal con 0,86 y España con 0,48.

Al 17 de noviembre, en esta misma plataforma se registraba que Portugal tenía un 87,7 por ciento de su población con el esquema completo de vacunas; España, un 80,18 por ciento; el Reino Unido 67,51 por ciento; Alemania 67,01 por ciento e Israel 60,26 por ciento.

Causas

Teniendo en cuenta el acceso temprano de todos estos países a las vacunas, ¿qué variables pueden explicar las diferencias en el comportamiento de las curvas de contagios y los fallecidos?

La situación en Alemania

“En Alemania el principal problema está en la zona este, donde tienen menor tasa de vacunación; ahí es donde tiene mayor cantidad de casos e internaciones. Algunas regiones alcanzan una tasa de vacunación del 50 por ciento, muy baja”, describió, por su parte, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga.

Otro problema es que la efectividad de las vacunas “decayó porque quienes se vacunaron lo hicieron hace más de seis meses, y la tercera cuestión es que están atravesando el frío, que siempre empuja a la gente adentro y aumentan el riesgo de contagio”.

