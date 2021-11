“Mientras que Estudiantes gane, que haga los goles el que sea”

Gustavo Del Prete sonríe. Por más que lo intente, en su rostro no puede ocultar la felicidad y sobre todo la satisfacción por otro partido muy bueno a nivel personal y también del equipo. Uno de esos partidos que dejan en claro que el hecho de ir a buscar a un “desconocido” al fútbol uruguayo, resultó un gran acierto.

Muy atrás quedó la desilusión en Independiente, la durísima experiencia en Cipolleti en el Federal A y el contexto que lo llevó a pensar en dejar el fútbol y dedicarse a ser Técnico en Seguridad e Higiene, carrera en la que avanzó mucho y de la cual le restan apenas un puñado de materias para recibirse.

Hoy es todo alegría y felicidad, pero también resultado de un enorme esfuerzo individual y colectivo a través de los años, el cual lo tiene a él y a los hinchas de Estudiantes disfrutando del enorme presente del ex Montevideo City Torque, quien a fuerza de goles y de muy buenos rendimientos se está haciendo conocer con creces en el fútbol argentino, donde ha despertado la admiración de más de uno.

- Fue una tarde soñada, ¿no? Por el contexto. Por el regreso del aforo al ciento por ciento. Por los dos los goles. Y por volver a la victoria...

- La verdad que sí. Muy feliz. Hicimos un gran partido. Fuimos superiores. Lo buscamos. Queríamos ganar. Encima se dio en un contexto hermoso. La gente nos alentó todo el partido, como viene haciendo siempre. Muy feliz por poder regalarles una victoria a ellos también.

-Salió todo lo que no venía saliendo...

-Sí. Creo que veníamos haciendo un esfuerzo muy grande. Hubo varios partidos en los que creo que habíamos sido superiores y no podíamos ganar. Nos pasó con River. Nos pasó con Lanús. En los últimos tiempos merecimos más y no pudimos. Pero ahora se abrió el arco. Pudimos ganar, que lo merecíamos, y estamos contentos todos.

- Se abrió el arco, y en ese sentido vienen muy bien con Leandro Díaz.

- Siempre intento convertir y también poder asistir. La verdad que me gusta mucho poder asistir a mis compañeros cada vez que pueda. Con el Loco la verdad que estamos haciendo una buena dupla. Él también está metiendo mucho goles, que se lo merece porque entrena muchísimo. Mientras Estudiantes gane, que haga los goles el que sea.

“Con el Loco estamos haciendo una buena dupla. Me busca mucho y yo también a él”

- ¿Qué sensación te dejó el hecho de jugar con el aforo al ciento por ciento en UNO?

- Muy linda. Una sensación única. La verdad que en Uruguay no jugaba con mucho público. Entonces se disfruta muchísimo. Más cuando podés hacer goles y podés ayudar al equipo a ganar. Creo que es importante. Lo estoy disfrutando mucho.

- Zielinski tuvo palabra elogiosas hacia vos en la conferencia de prensa y sobre todo en lo que fue tu adaptación.

- Me estoy adaptando bien. Obviamente hay partidos que me cuestan más, otros que me cuestan menos. Pero siempre lo importante es poder ayudar al equipo para conseguir ganar. Sé que estoy trabajando mucho para esto, no viene de la nada. Viene porque me estoy esforzando mucho para poder lograr algo así.

- Hablabas un poco de la dupla con Leandro Díaz. Dos goles para cada uno el otro día; ¿cómo te vas sintiendo con él y qué se dicen adentro de la cancha?

- A él lo dejo que se pegue con los centrales (risas). Y yo me quedo suelto porque la verdad que es un animal en el área. Está siempre chocando, jugando. Me intenta buscar mucho. Yo también lo intento buscar a él. Se mueve muy bien. Mientras él pueda hacer goles, que es el 9...Creo que los 9 tienen que hacer goles, entonces hay que ayudarlos. Estamos contentos por eso.

- No le pediste el penal...

- No, no porque ya en los entrenamientos lo venimos hablando. Además ya había hecho dos goles yo. Y la verdad que no pienso en eso, sino en ayudar al equipo. Sé que él es goleador y quiere hacer goles. Entonces vio la chance en el penal y lo pateó él y lo pudo meter, por suerte.

- ¿Tus compañeros ya te hablan del clásico?

- No, todavía. Faltan un par de fechas. Hay que estar tranquilos. Se vienen dos fechas muy importantes ahora en las que tenemos que seguir sumando para poder entrar a la Copa.

- ¿Por qué “Tuti”?

- Me lo pusieron de chico porque a los cuatro años comía muchísimo de esas gomitas de tuti frutti, porque me encantaban. Todavía me encantan, pero ahora las estoy dejando (risas). Comía eso entonces me decían “Tuti, Tuti, Tuti”. Y quedó.

LOS PROMEDIOS DE LOS PUNTAS

Actualmente Gustavo Del Prete lleva siete goles convertidos en Estudiantes, donde ha sido titular en 13 de los 20 partidos que jugó en el certamen.

De esta manera, el rionegrino tiene el segundo mejor promedio de gol teniendo en cuenta los gritos y los encuentros en los que jugó desde el inicio, solamente superado por su actual compañero de ataque, Leandro Díaz. El tucumano, muchas veces cuestionado, acumula seis en 17 partidos. Lo llamativo es que fue titular en apenas seis de ellos.