El sueño intacto: Cambaceres igualó 1 a 1 con Muñiz en Ensenada y está en semis del Reducido

Ya lo dice el dicho, si no se sufre, no vale... Defensores de Cambaceres no tuvo una de sus mejores tardes, pero pese a eso, mostró carácter y remontó un partido durísimo frente a Muñiz. Con un gol de Alejo Gonzalez sobre los 32 del complemento, logró igualar 1 a 1 y hacer valer el triunfo de la ida (0 a 1), para de esta forma instalarse entre los semifinalistas del Reducido que da como premio el segundo ascenso a la Primera C.

El reducto fue el 12 de Octubre, en Ensenada, que contó con el acompañamiento incondicional de los hinchas del Rojo, que con el resultado consumado, deliraron de alegría.

Cabe marcar que el elenco del "Ruso" Da Ponte tiene como principal objetico el segundo ascenso a la categoría inmediata superior, detrás de Liniers, equipo que ayer ascendió al adjudicarse la final de ganadores frente a Puerto Nuevo, a quien le ganó 2-0 de visitante e igualó 1-1 de local.

En el balance general del partido, Muniz mostró sus cartas y fue un digno rival que vino a buscar el pasaje a Ensenada. En tanto el Rojo, vestido de negro esta tarde, no perdió la identidad de juego pero le costó mucho poder encontrar el arco rival. Volpicello terminó siendo una de las figuras en el local.

De esta forma la ventaja obtenida en la ida resultó ser clave para el pase a la siguiente instancia, en donde por el momento aún no tiene rival definido (podría salir entre Argentino de Rosario y Centro Español), y empezarán este fin de semana. Le quedan días de trabajo para reponerse y trabajar al Rojo, que aún tiene en mano el sueño intacto de lograr el tan ansiado ascenso en el año de su Centenario.