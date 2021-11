Kreplak: es "preocupante" la cantidad de niños sin vacunar y lanzarán campaña en las escuelas

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió que es "realmente preocupante" el porcentaje de niños de entre 3 y 11 años que aún no fueron anotados para recibir la vacuna contra el COVID-19 y adelantó que se implementará una campaña en las escuelas para que los docentes "hablen en las clases" con los chicos.

"Tenemos anotados aproximadamente el 65% de los chicos de entre 3 y 11 años. Eso quiere decir que tenemos un 35% que tal vez por otras razones, quizás no estrictamente por temores. Por eso lanzamos esta semana una campaña de concientización, de acá a fin de año, para que también los docentes tengan un módulo pedagógico sobre la importancia de la vacuna y que lo hablen en las clases y que puedan invitar a los padres porque quizás algunos no los inscriben no por temor sino por falta de información", señaló en declaraciones a la radio Urbana Play.

"Este grupo en particular (el de los más chicos), tener entre un 35 y 40% de la población no vacunada es realmente preocupante", afirmó.

Kreplak cuestionó muy duro al grupo de padres que formuló una denuncia sobre la presunta comisión de irregularidades administrativas al habilitar la aplicación de la vacuna Sinopharm en niños menores de 12 años en base a información "confidencial" y cuando en realidad se hallaba supuestamente en etapa experimental. "La verdad que es una barbaridad. Eso por supuesto no tiene ningún sentido desde el punto de vista regulatorio, científico, epidemiológico. Lo que tiene es mucho daño mediático" por cuanto "genera alguna duda y es reproducida esa denuncia". "Es una burrada", sostuvo con relación a la presentación impulsada integrantes de la Red VacunaMe, una organización de padres de niños con patologías de riesgo frente al COVID-19, ante la Defensoría de la Niñez de la Nación.

"Hay un grupo, y la verdad entendible, al que le da miedo la vacuna que van a recibir sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas", disparó también contra la prensa.

Con relación a la posibilidad que en el verano pueda darse un rebrote, Kreplak reconoció que es factible: "Esperemos que no sea de la magnitud que sí pensamos pueda ser en el invierno". "Lo que estamos viendo en Europa me parece que toda la sociedad tiene que sentarse a reflexionar respecto a esto", dijo en alusión a la nueva ola que se registra en varios países, por lo que hizo hincapié en la necesidad de mejorar los porcentajes de vacunación "para tener mejores condiciones ante una eventual nueva ola".