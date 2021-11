Sinopharm en niños: denuncian que su uso sería ilegal

Integrantes de la Red VacunaMe, una organización de padres de niños con patologías de riesgo frente al Covid, presentaron ayer una denuncia ante la Defensoría de la Niñez de la Nación donde señalan que el uso pediátrico de la vacuna de Sinopharm en Argentina sería ilegal y piden que se investigue su autorización por parte de las autoridades de Salud.

De acuerdo con la presentación, el Ministerio de Salud de la Nación habría incurrido en serias irregularidades administrativas al disponer la aplicación de la vacuna de Sinopharm en niños menores de 12 años en base a información “confidencial” y cuando ésta se hallaba supuestamente en etapa experimental.

“Queremos que haga una investigación administrativa. Planteamos que hubo irregularidades” en la autorización para uso pediátrico de la vacuna de Sinopharm, explicó el platense Francisco Da Giau, uno de los referentes de VacunaMe, quien realizó la presentación junto María Celeste Brunori, Francisco Da Giau, María Inés Giménez, Gastón Meta, Andrea Perepliochik y Marina Simiele, todos ellos abogados y padres de niños con problemas de salud.

El uso pediátrico de la vacuna de Sinopharm comenzó en Argentina el 1º de octubre pasado cuando la ministra Carla Vizzotti anunció que se destinarían 10 millones de dosis para inmunizar a unos 6 millones de chicos de entre 3 y 11 años de edad. Como se explicó entonces, la decisión fue tomada por recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) tras revisar los datos de un ensayo clínico de fase 3, y contaba con el antecedente de su aplicación “a más de 500 millones de niños y adolescentes en China ”, donde en rigor comenzó a usarse casi un mes después.

Para los denunciantes, “la vacuna de Sinopharm se habría aplicado en el rango etario de chicos de 3 a 11 años en nuestro país cuando se hallaba aún en etapa de investigación científica. Los ministros de Salud de la Nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, integrantes del Consejo Federal de Salud , y los miembros de las sociedades médicas no podían desconocer esta situación al momento de disponer la implementación del plan de vacunación”.

“Sin que implique un cuestionamiento científico a la vacuna del laboratorio Sinopharm, nos encontraríamos con que una vacuna que aún se hallaba en etapa de investigación fue inoculada a menores de edad sin informar dicho estado a los pacientes y sin un consentimiento expreso de sus representantes legales”, señalaron los autores de la presentación.

“La autorización del uso de Sinopharm en los chicos fue irregular y es necesario determinar si fue por negligencia o dolo. Le estamos solicitando a la Defensoría del Niño que la impulse y se definan las responsabilidades”, dijo Da Giau.

“La violación de las normas ya existió. No hay un saneamiento retroactivo. Cuando lanzaron el plan, no cumplieron las normas argentinas y los tratados internacionales. Ya pasaron casi dos meses y las autoridades no difundieron la información, lo que agravaría la sospecha de que la evidencia aún no estaba disponible y que no se trató, entonces, de una decisión técnica o científica”, agregó el referente de VacunaMe.

Con estos argumentos los denunciantes solicitaron a la Defensoría que “se determinen las circunstancias y las responsabilidades por las que se comenzó a aplicar la vacuna de Sinopharm a chicos de entre 3 a 11 años sin respetar la normativa, sin estudios de fase 3 debidamente notificados y sin el consentimiento informado explícito en el caso de los menores con discapacidad”.