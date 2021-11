Dura confesión de un All Black: de los pensamientos suicidas al olvido del nombre de su hijo

El ex pilar de la selección neozelandesa de rugby Carl Hayman, de 41 años, reveló que sufre demencia precoz y se unió a un procedimiento judicial iniciado por numerosos ex jugadores contra las diversas autoridades de su deporte.

Hayman, quien jugó en 45 ocasiones con los All Blacks, explicó que consultó a los médicos tras haber percibido que tenía pérdidas de memoria, sentimiento de confusión y pensamientos suicidas. Y hasta llegó al punto de olvidarse del nombre de su hijo.

Hayman contó que estaba tramitando por teléfono el pasaporte para su hijo y debió decirle a la persona que lo estaba atendiendo que lo disculpara pero no recordaba el segundo nombre de su hijo.

"Pasé varios años pensando que me volvía loco y hasta un cierto punto es realmente lo que pensaba", explicó el ex jugador a la web neozelandesa The Bounce.

"Eran migrañas constantes, así como todo eso que me pasaba y no conseguía comprender", detalló.

Las pruebas médicas mostraron que sufría demencia precoz y una probable encefalopatía crónica, una enfermedad neurodegenerativa.

Ese diagnóstico le llevó a unirse a una acción impulsada por unos 150 jugadores, especialmente de Inglaterra, contra las autoridades del rugby.

El pasado diciembre, ese grupo de ex rugbiers profesionales, entre ellos el inglés Steve Thompson y el galés Alix Popham, habían anunciado su intención de solicitar daños y perjuicios a la World Rugby a las federaciones inglesa y galesa después de diagnósticos de problemas neurológicos.