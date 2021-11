A puro récord: el Blue pegó otro salto

En el mercado paralelo, el precio del dólar alcanzó la cotización récord de 199 pesos en la city porteña -en nuestra región llegó a los $202, pero siempre con pocas operaciones-, mientras en el oficial el tipo de cambio fue de 105,38 pesos por billete verde, en medio de las restricciones para la compra de divisas aunque en los primero del mes volvió a crecer la compra tope de U$S 200, a la cotización oficial más los impuestos.

En los últimos 20 días, el llamado dólar blue dio un salto de 15 pesos, incrementando la brecha con el tipo oficial de cambio hasta 99,2 por ciento, lo que presiona sobre la inflación.

El mercado informal, donde se comercializa el dólar ‘blue’, es de escaso volumen de operaciones pero funciona como un indicador sensible de expectativas, a días de cruciales elecciones legislativas de medio término.

Analistas especulan sobre la posibilidad de una devaluación después de esos comicios, hipótesis rechazada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El informal avanzó $ 33 en el año, un alza del 20 por ciento, apenas por arriba del 17,7 por ciento de incremento del tipo de cambio oficial. Y claro, lejos del 41 por ciento que acumula la inflación entre enero y octubre.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró ayer en $105,38, con una suba de tres centavos en relación al cierre del martes.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,91.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,99 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,88.

El Central volvió a vender

Mientras en la fracción libre de los dólares financieros la cotización escaló hasta $216, en el segmento del dólar oficial el Banco Central tuvo que salir a vender U$S 85 millones este miércoles.

Así, la autoridad monetaria se desprendió de U$S 150 millones en los primeros tres días de noviembre para controlar al dólar oficial. Este monto se suma a los US$ 340 millones que vendió en los dos últimos días hábiles de octubre. Esta secuencia puso fin a la buena performance del mes pasado, cuando el Central había llegado a acumular compras por US$ 550 millones.

El valor del dólar en los mecanismos financieros para inversores más sofisticados operó en leve alza, por segunda jornada consecutiva.

El denominado dólar “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,4 %, a 180,17 pesos por unidad. El “dólar bolsa” o “MEP” (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares) avanzó también el 0,4 %, a 180,07 pesos por unidad.